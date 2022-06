Chicken Plus – Thương hiệu gà rán đặc sắc tại Việt Nam

Chicken Plus – Chuỗi cửa hàng gà rán nổi tiếng với hương vị sốt tuyệt hảo làm nức lòng giới trẻ đam mê thức ăn nhanh tại Việt Nam trong 2 năm gần đây

Gà rán từ lâu đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực được ưa chuộng ở Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Dường như trên mọi cung đường tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh hay Cần Thơ đều bắt gặp ít nhất một cửa hàng gà rán hoặc một xe đẩy nhỏ đầy ắp những miếng gà vàng ươm, thơm giòn. Từ thiếu nhi đến người lớn, ai ai cũng ít nhất một lần thử qua món gà rán và dễ dàng nhận huy hiệu “Thành viên cứng” của “Hội những người phát cuồng vì gà rán”.

Một miếng gà rán ngon, về căn bản phần thịt bên trong được chín tới, nóng hổi, mọng nước và quan trọng là lớp áo bên ngoài phải giòn rụm, cắn miếng nào miếng nấy đều phát ra tiếng. Thế nhưng với nhu cầu ăn uống và độ khó tính của thực khách bây giờ, bấy nhiêu điều căn bản ấy là chưa đủ. Một miếng gà rán ưng cái bụng là phải đi kèm với món sốt đúng chấm, hợp gu. Và những thương hiệu làm được điều ấy thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay nếu xét trên các yếu tố như giá tiền, chất lượng, sự đa dạng về sốt.

Chicken Plus nằm trong số ít những thương hiệu đang làm được điều trên. Câu chuyện đầu tiên là về nguyên liệu. Chicken Plus từ chối hiểu và từ chối chơi với hàng đông lạnh. Nguồn gà được nhập mới mỗi ngày và bảo đảm từng miếng gà trước khi được khi được lăn bột đều trong trại thái tươi nhất. Tất cả đều là gà 100% Việt Nam. Tiếp đến là hành trình làm nên công thức gà rán thành công. Chicken Plus không ngại chi khi đầu tư một đội ngũ nghiên cứu hơn 30 năm kinh nghiệm, hợp tác cùng các chuyên gia đến từ tập đoàn CJ nổi tiếng, chỉ để cho ra đời một menu gà rán! Nghe từ “một menu” có vẻ đơn giản nhưng chẳng dễ chút nào. Bởi nếu dễ thì chắc thương hiệu nào cũng vang dội, bội thu trên thương trường. Cái khó ở đây là tinh chỉnh công thức tẩm ướp và món sốt đi kèm sao cho phù hợp với khẩu vị người Việt Nam. Tất nhiên, Chicken Plus đã giải thành công bài toán khó này.

Hãy tìm hiểu một chút về các loại sốt ở Chicken Plus. Thực khách đến đây sẽ được tặng miễn phí một chuyến du lịch trải nghiệm một cung bậc vị giác, từ thơm béo của sốt Creamy orion cho đến sự hít hà liên tục của sốt Cay cháy lưỡi. Từng xớ thịt gà hòa quyện cùng nước sốt làm cho thực khách chẳng phí một đồng nào khi đến với Chicken Plus. Nói thế thôi chứ giá cả tại Chicken Plus không mắc và dường như ở mức “bình dân học vụ”. Chỉ từ 129K là bạn đã có thể thưởng thức gà rán kèm quầy line buffet đầy đủ các loại rau củ, kim chi, bánh mì, bánh phồng tôm..v…v…

Khi bước vào một cửa hàng Chicken Plus bất kỳ, thực khách đều có thể tận mắt chứng kiến quy trình chế biến gà. Hương thơm ngào ngạt, khói nghi ngút theo chân từng người đến tận bàn ăn và ngay cả khoảnh khắc họ bắt đầu xé những miếng gà nóng hổi trên tay. Một bữa ăn tại Chicken Plus bắt đầu. Bạn có thể chọn nửa con hoặc nguyên con tùy vào sức chứa của bao tử. Hoặc nếu đi hội bạn bè thì có thể lựa chọn nửa con vị này, nửa con vị kia để thêm độ đa dạng cho hành trình chinh phục gà rán tại Chicken Plus.

Đang đắm chìm trong gà rán mà lỡ có ước mơ được sở hữu một cửa hàng để vừa thỏa cơn thèm gà vừa trở thành đại gia thì Chicken Plus lo được cho bạn luôn. Đây là một thương hiệu nhượng quyền thương mại được đánh giá uy tín cao. Hiện tại Chicken Plus đang có gói hỗ trợ 99 triệu đồng cho những đối tác khách hàng muốn đầu tư hợp tác. Đã có hơn 70 cửa hàng nhượng quyền Chicken Plus đi vào hoạt động và đang làm ăn ra. Và chỉ còn đâu đó 10 suất ưu đãi 99 triệu đồng nữa thôi. Đừng ngần ngại thực hiện hóa ước mơ khởi nghiệp bằng gà rán của mình. Nếu có một tình yêu to lớn với gà rán và một hoài bão khởi nghiệp, hãy nhấc máy lên và gọi vào Hotline 19000015 ngay để được Chicken Plus tư vấn nhượng quyền một cách tận tình. Còn nếu tình hình tài chính hiện giờ chưa cho phép, bạn vẫn có thể đến cửa hàng Chicken Plus với một chiếc bụng đói, nạp đầy năng lượng bằng những miếng gà rán tuyệt cú mèo. Vậy là quá đã rồi phải không nào!

Chicken Plus – Gà rán chuẩn vị của người Việt

Website: https://chickenplus.com.vn/