Chi tiết hơn 150 dự án mang về cho TPHCM hơn 86.000 tỷ đồng

Ngày 9/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có báo cáo về kết quả thẩm định giá đất cụ thể các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian vừa qua, công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TPHCM đã đạt những kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất cho nhà đầu tư và người dân.

Năm 2025, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể cho 153 công trình, dự án trên địa bàn TPHCM sẽ đạt hơn 86.000 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2025, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể cho 153 công trình, dự án trên địa bàn TPHCM sẽ đạt hơn 86.000 tỷ đồng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, TPHCM có 9 dự án đã được Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể với tổng số thu đã được duyệt là 52.599 tỷ đồng.

Trong đó, một số dự án được duyệt với nguồn thu lớn như, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm thuộc Khu chức năng số 2a Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 16.190 tỷ đồng, các khu đất thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với số thu khoảng 27.317 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng với số thu 2.689 tỷ đồng, khu đất 14,8 ha phường An Phú để thanh toán theo hợp đồng BT cho dự án đường Song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc với số thu 3.469 tỷ đồng…

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngoài các dự án kể trên, có 2 dự án khác đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM với tổng số thu dự kiến là 4.168 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm thuộc Khu chức năng số 2b trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng, dự án Khu phức hợp Sóng Việt thuộc Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 168 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 23 dự án dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM từ nay đến ngày 31/12. Trong đó, có 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng, 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị.

Tại khu vực Bình Dương, từ đầu năm đến nay, có 44 hồ sơ được UBND TPHCM phê duyệt phương án giá đất cụ thể với số tiền thu là 7.485 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2025, khoảng 51 hồ sơ được duyệt với số tiền thu là 7.960 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thu dự kiến cả năm 2025 là 15.445 tỷ đồng.

Các khu đất thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ mang về cho TPHCM khoảng 27.317 tỷ đồng.

Còn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến năm 2025, nguồn thu ngân sách từ đất đai các định giá cụ thể của 24 dự án là 1.098 tỷ đồng.

Trước đó, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp liên quan việc áp dụng bảng giá đất sau khi sáp nhập, công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu theo quy định Luật Đất đai năm 2024 và nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giao Thuế TPHCM chủ động đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo các thông báo của ngành thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn thu từ tiền sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp Thuế TPHCM, Kho bạc Nhà nước TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thống nhất quy trình luân chuyển hồ sơ, thu nộp ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, thông suốt.