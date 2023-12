Chạy 'sô' làm việc thời vụ cuối năm

TP - Nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc thời vụ, bán thời gian của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh ở TPHCM tăng cao trong dịp cuối năm, nhất là những ngày lễ, Tết. Dịp này cũng là cơ hội để những lao động mất việc và các bạn trẻ tìm kiếm cơ hội việc làm để lo cho cuộc sống vốn nhiều khó khăn.

Tất bật làm thêm

Niềm nở giới thiệu đến khách hàng những kẹp tóc, khuy cài áo xinh xắn được giảm giá tới 50%, Phạm Thị Hương Sen (23 tuổi) không chỉ tư vấn về mẫu mã mà còn gợi ý lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho khách. Chính vì vậy, quầy hàng của cô nhân viên trẻ luôn tấp nập khách đến lựa chọn, mua sắm. Sen cho biết, cô là nhân viên của một trung tâm ngoại ngữ, công việc bán hàng chỉ làm bán thời gian. “Tranh thủ thời gian còn trống, em nhận thêm việc bán hàng theo ca, tiền công 23.000 - 25.000 đồng/giờ. Công việc này em đã làm từ lúc còn là sinh viên đến khi ra trường, và vẫn gắn bó đến thời điểm này” - Sen nói.

Nguyễn Thị Lài (20 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên năm 3 Trường Đại học Mở TPHCM, cho biết, đang làm song song hai việc bán thời gian. Đó là phục vụ tại quán cà phê vào các buổi tối, từ 18h - 22h; bán hàng tại siêu thị ở quận 11 vào hai ngày cuối tuần. Tổng thu nhập khoảng gần 1 triệu đồng/tuần. “Thời điểm cuối năm, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp tuyển dụng lượng lớn sinh viên để bán hàng, giới thiệu sản phẩm, phục vụ quán… Do đó, em khá dễ dàng tìm việc trong giai đoạn này” - Lài chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Luật sư TPHCM) lưu ý, để tìm được những việc làm thời vụ phù hợp, người lao động nên theo dõi thông tin thị trường lao động, nhu cầu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm uy tín; nắm rõ số lượng, yêu cầu và thời điểm cần cụ thể những việc làm lao động thời vụ.

Vừa rời nhà máy, chị Lê Thị Giang (33 tuổi, quê Nghệ An), công nhân nhựa ở quận 8 liền thay đồng phục, đến một xưởng dán lịch cách đó khoảng 2km để làm thêm. “Tôi làm thêm công việc dán lịch khoảng 2 tuần nay, làm 5 giờ đồng hồ, lương tính theo sản phẩm, trung bình được khoảng 150.000 - 200.000 đồng/buổi. Hôm trước có một chị gần xóm trọ rủ đi lột hành, gừng thuê cho cơ sở chế biến mứt Tết. Nếu còn thời gian, tôi cũng muốn làm kiếm thêm tiền để Tết về quê biếu người thân” - chị Giang bộc bạch.

Trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) có khá nhiều nhà hàng, quán ăn tuyển lao động thời vụ, với mức lương khá hấp dẫn. Cửa hàng thời trang Thanh Hoa tuyển nhân viên làm việc tại 3 chi nhánh với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng. “Chúng tôi ưu tiên sinh viên nữ, làm 8 tiếng/ngày. Những ngày cận Tết, lượng khách và đơn hàng nhiều sẽ được thưởng thêm” - đại diện cửa hàng thông tin.

Dọc nhiều tuyến đường ở quận 1 như Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Hai Bà Trưng…, không ít cửa hàng ăn uống, tiệm trái cây, quán cà phê… cũng đăng thông tin tuyển dụng lao động bán thời gian, ưu tiên lao động trẻ. “Hiện nay đủ người, nhưng có một số nhân viên xin về quê sớm. Do đó, chúng tôi tuyển dụng từ bây giờ để đào tạo, phòng khi bước vào cao điểm Tết tìm “đỏ mắt” vẫn không có người. Nếu lao động đồng ý làm việc xuyên Tết, lương tăng gấp 3 và còn có thêm phụ cấp tương xứng. Nộp hồ sơ sẽ vào làm việc ngay” - ông Trần Huỳnh, quản lý quán ăn The Sky, cho biết.

Không thiếu việc

Tại các siêu thị, thời gian này cũng cấp tập tuyển lao động. Hệ thống AEON Việt Nam cần tới 1.600 nhân viên thời vụ Tết với lương, thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian trước và trong Tết. Ông Bùi Trung Chính, Giám đốc Thu mua ngành hàng Thực phẩm khu vực phía Nam của AEON Việt Nam, cho biết, dự kiến sức mua sẽ tăng từ 5 - 10% trong giai đoạn cuối năm 2023. Do đó, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn cung lớn các loại hàng hóa, tăng khoảng 10% so với năm trước, đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả ổn định kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Vì vậy, cần nhiều lao động để phục vụ khách hàng nhanh nhất.

Ông Lê Trường Sơn, Phó tổng giám đốc Liên hiệp HTX thương mại TPHCM (Saigon Co.op), dự đoán, người dân sẽ bắt đầu mua sắm từ 3 - 4 tuần trước Tết 2024. Saigon Co.op kỳ vọng sức mua tăng khoảng 30% so với ngày thường và tăng 50% trong 10 ngày cận Tết. Vì vậy, đơn vị này tuyển dụng hơn 1.000 lao động tại những vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân, marketing, giao hàng tận nhà…

Đại diện Công ty Vissan cũng rao tuyển 100 lao động sản xuất, tuổi từ 25 trở lên, thu nhập từ 225.000 -285.000 đồng/đêm; chưa kể thêm phụ cấp chuyên cần, bữa ăn giữa ca. Ứng viên chỉ cần đủ sức khỏe là được nhận việc.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết, thành phố có nhu cầu tuyển dụng hơn 81.000 lao động cho thời điểm cuối năm. Trong đó, trình độ đại học trở lên chiếm 23,2%, cao đẳng chiếm 19,1%, trung cấp chiếm 23,4%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường có xu hướng tuyển dụng đối với lực lượng lao động chưa qua đào tạo, lao động bán thời gian, lao động thời vụ,... nên nhu cầu lao động phổ thông chiếm 12,6%.

Theo TS.Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Doanh nghiệp và Việc làm sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trong 2 tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng ở các công ty tăng nhiều so với thời điểm trước. Trong đó, số lượng, vị trí tuyển dụng việc làm thời vụ, bán thời gian tăng nhiều hơn. Những mảng việc làm như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, giao hàng, cửa hàng thức ăn nhanh… đều rất cần nhân sự. Đặc biệt, có nhiều công ty đăng tuyển số lượng nhân sự không giới hạn, thời gian làm việc linh động.

Tự trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, do nhu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh dịp lễ, Tết, cuối năm, nhiều doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, làm việc thời vụ, bán thời gian. Ngoài những yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp..., xu hướng thị trường lao động hiện nay vẫn chú trọng lao động có kinh nghiệm làm việc, nhân lực chất lượng cao. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp như hiện nay, người lao động phải luôn tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng phù hợp mới có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.