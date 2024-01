Cháy cửa hàng trong ngõ ở quận Nam Từ Liêm, khói đen bốc cuồn cuộn

TPO - Gần trưa ngày 22/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ trên đường Hồ Tùng Mậu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h42, ngày 22/1, tại nhà bà Lê Thị T., ngõ 81 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy Đội PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm và 2 xe chữa cháy Đội PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH triển khai 3 mũi tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 11h20 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, khu vực cháy tại gác xép nhà dân rộng khoảng 35m2 và không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.