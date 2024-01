Cháy cửa hàng sửa chữa xe đạp điện ở Hà Nội

TPO - Tối nay, 2/4, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe đạp điện cạnh Trường Cao đẳng Dược (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h44 cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy tại cửa hàng sửa chữa xe đạp điện cạnh trường Cao đẳng Dược, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm.

Công an TP Hà Nội đã điều Đội PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn. Đội PCCC&CNCH Công an quận quận Cầu Giấy chi viện phối hợp.

Đến khoảng 19h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 50m2. Trong đó, tầng 1 (30m2) và tầng 2 (20m2) của cửa hàng sửa xe máy và kinh doanh xe đạp điện cũ.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang thống kê.