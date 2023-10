Chặt mắt xích trong đường dây buôn pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An

TPO - Thắng và Hải là những mắt xích quan trọng trong đường dây pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ. Cả hai bị bắt giữ khi đang vận chuyển “hàng” đi tiêu thụ.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1996, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) và Cao Văn Hải (SN 1995, trú thị trấn Diễn Châu) về tội vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; Nguyễn Thị Hương (SN 1989, trú xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội buôn bán hàng cấm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây vận chuyển trái phép pháo nổ từ Quảng Trị về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Trong đó, 2 đối tượng Nguyễn Văn Thắng và Cao Văn Hải là những mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Ngày 28/9, tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt quả tang 2 đối tượng trên về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; thu giữ trong xe của các đối tượng 98kg pháo.

Điều tra mở rộng, đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, công an đã tiến hành bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương (trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 65kg pháo.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng.