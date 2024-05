Chất lượng - Nền tảng nâng cao lợi ích khách hàng của thương hiệu

Các doanh nghiệp hiện nay nỗ lực nâng tầm chất lượng sản phẩm nhằm hướng đến mục tiêu mang thêm nhiều giá trị lợi ích đến tay khách hàng.

Giá trị cộng thêm - Lợi ích đính kèm dành cho khách hàng

Giá trị cộng thêm chính là những lợi ích "đính kèm" mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng bên cạnh chất lượng sản phẩm.

Điển hình như với sản phẩm ống nước, nếu chất lượng được đảm bảo sẽ giúp quá trình sử dụng của khách hàng thêm thuận tiện và an tâm. Chi phí bảo trì và sửa chữa cũng nhờ đó mà tiết kiệm đáng kể. Hơn thế nữa, ống nước chất lượng cũng góp phần bảo vệ được sức khoẻ của người tiêu dùng khi sử dụng trong thời gian dài. Có thể nói, chỉ với một sản phẩm chất lượng, khách hàng đã có thêm đến 3 lợi ích: sự an tâm, độ an toàn và chi phí tiết kiệm.

Vì vậy, giá trị cộng thêm sẽ là yếu tố giúp nâng tầm uy tín và thiện cảm của người tiêu dùng dành cho thương hiệu. Đây cũng là động lực khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm với mong muốn sẽ “kèm theo” được thật nhiều lợi ích cho khách hàng, trong đó có Nhựa Bình Minh.

Gần 50 năm qua, mỗi ống nhựa với độ bền và chất lượng uy tín chính là đang “thay mặt” doanh nghiệp gửi đến người tiêu dùng sự an toàn cho sức khỏe, cảm giác an tâm khi chi phí được tiết kiệm và sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Định hướng bền vững - Giá trị cộng thêm cho toàn xã hội

Những năm gần đây, không chỉ chú trọng nâng tầm chất lượng để mang giá trị đến người tiêu dùng, mà Nhựa Bình Minh còn nỗ lực để mang nhiều giá trị cộng thêm ý nghĩa đến toàn xã hội.

Cụ thể, doanh nghiệp định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, luôn duy trì thực hiện và cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và quản lý môi trường (EMS) bởi đây là trách nhiệm và cũng là mục tiêu của doanh nghiệp nhằm đóng góp và xây dựng một cộng đồng và môi trường Việt Nam bền vững. Mỗi năm, Nhựa Bình Minh sản xuất tổng số lượng ống tương đương 3,5 lần chu vi trái đất, dẫn nước sạch cho người tiêu dùng gần bằng dung tích nước của Hồ Dầu Tiếng – hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á. Không dừng lại ở đó, trong năm 2023, Nhựa Bình Minh tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm keo dán không mùi dùng để kết nối ống nhựa PVC-U với chất lượng VOC phát thải thấp, thân thiện với môi trường. Đây cũng là sản phẩm keo dán đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM D2564-12 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Gần 50 năm xây dựng và phát triển, độ bền và chất lượng của Nhựa Bình Minh đã được chứng thực qua hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia như: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Quốc tế Phú Quốc, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương… Thêm vào đó, các sản phẩm của Nhựa Bình Minh đã được WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) - Hiệp hội Tiêu chuẩn Nước Vương quốc Anh kiểm định và được chứng nhận không chứa kim loại nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, đảm bảo an toàn trong quá trình dẫn nước sạch.

Trong tương lai, Nhựa Bình Minh vẫn hướng đến mục tiêu mang giá trị cộng thêm đến với người dùng và xã hội bằng cách nỗ lực nâng cao trình độ sản xuất, quản lý và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Nhựa Bình Minh sẽ không ngừng cố gắng để tiếp tục gặt hái được những danh hiệu đã đạt ở những năm trước đây như: Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương GPEA – Hạng World Class cho loại hình sản xuất lớn, Chất lượng Quốc gia, Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, Doanh nghiệp Xanh… giữ vững niềm tự hào là thương hiệu mang giá trị vượt bậc, chất lượng tối ưu đến người tiêu dùng.