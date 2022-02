Chân dung 5 cựu quan chức tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt giam

TPO - Làm việc với hai nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến trên đường ở trung tâm TPHCM, Công an quận 10 thu giữ nhiều loại hung khí tự chế như đao, kiếm, ba chĩa, mã tấu…

TP - Hôm qua, 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định truy nã bị can Phạm Hùng Cường (sinh năm 1966, ngụ TP Hải Phòng), là người cầm đầu đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng giả, trị giá gần 2,9 ngàn tỷ đồng.

TPO - Khi xảy ra cháy, 7 người trong căn nhà may mắn thoát ra ngoài từ lan can tầng 3 và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa ra ngoài an toàn.