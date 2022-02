Đồng loạt khám xét nhà riêng, phòng làm việc của loạt cựu quan chức tỉnh Bình Thuận

TPO - Sáng 11/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt đầu khám xét nhà riêng các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến những sai phạm tại dự án Tân Việt Phát 2.

Theo đó, sáng nay nhiều xe biển xanh đã đến nhà riêng ông Lương Văn Hải, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận tại số nhà 61 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết. Buổi làm việc còn có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và công an địa phương.

Trong khi đó, một tổ công tác khác của Bộ Công an đã đến trụ sở Sở Tài chính Bình Thuận. Tại đây, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã công bố quyết định khám xét nơi làm việc của bị can Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận. Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can Ngô Hiếu Toàn trên đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.

Ngoài ra, các tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đồng loạt tiến hành khám xét nhà riêng của các bị can Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT.

Hôm qua 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, gồm Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962 ở Phan Thiết, Bình Thuận), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960), nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980), nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Một số hình ảnh tại buổi khám xét sáng nay: