Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt từng bị kỉ luật Đảng vì để phá rừng

TPO - Trước ý kiến băn khoăn vì sao phải chuyển việc quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an làm gì cho tốn kém, trong khi Bộ GTVT đang làm tốt, các chuyên gia cho rằng, nếu nhìn sâu xa, trách nhiệm quản lý Nhà nước về an ninh trật tự thuộc Bộ công an, trong khi trật tự an toàn giao thông là một bộ phận cấu thành của an ninh trật tự.