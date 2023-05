Chấn chỉnh tình trạng bộ, ngành trả lời kiến nghị chung chung, không rõ quan điểm

TPO - Ngày 5/5, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Trưởng Công an huyện Sơn Động.