Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo dẫn nữ sinh vào khách sạn

TPO - Sở GD&ĐT An Giang thông tin chính thức về vụ thầy giáo H.T.T. bị phát hiện đưa nữ sinh lớp 11 vào khách sạn để... nhậu. Theo đó, trường đã chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với ông này, trong khi cơ quan công an xác định vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 7/11, đại diện Sở GD&ĐT An Giang thông tin chính thức về vụ việc một thầy giáo bị phát hiện dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 23/10, Công an phường Long Xuyên đã tạm giữ ông H.T.T. - giáo viên dạy Ngữ văn của Trường THPT Chưởng Binh Lễ (trường tư thục) do có hành vi đưa một nữ sinh lớp 11 đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 đến khách sạn trên địa bàn.

Phía nhà trường cho biết, ông T. là giáo viên mới ra trường, được đánh giá “nhiệt tình, hòa đồng, hỗ trợ đồng nghiệp”. Sau khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan công an xác định hai người vào khách sạn trong trạng thái tự nguyện, không có dấu hiệu cưỡng ép. Ông T. khai “chỉ vào đó để nhậu”, chưa phát sinh quan hệ tình dục. Đến chiều cùng ngày, ông được người thân bảo lãnh về nhà. Dù được yêu cầu nộp bản tường trình, nhưng từ ngày 24/10, ông T. không liên lạc với trường.

Đại diện Sở Sở GD&ĐT An Giang thông tin vụ việc.

Đại diện Sở GD&ĐT An Giang cho biết, ngày 27/10, Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với ông T. Đối với nữ sinh lớp 11, qua xác minh, em có liên lạc và thường xuyên tiếp xúc qua lại với ông T. và hiện đã trở lại học bình thường sau khi được giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình động viên, ổn định tâm lý.

Đại diện Sở GD&ĐT An Giang cho biết, ngành giáo dục tỉnh đang tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn. Sở cũng đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Thông tư 18 về công tác tư vấn học đường và dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường vào cuối tháng 11.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh An Giang thông tin vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố.