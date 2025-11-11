CFVG ra mắt chương trình thạc sĩ quản trị du lịch liên kết với đại học Ferrandi Paris

Ngành du lịch Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu cấp thiết về đội ngũ quản lý chất lượng cao. Nắm bắt xu hướng đó, Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) - một đơn vị thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH) hợp tác cùng Đại học FERRANDI Paris (Pháp) triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch (MHM) - chương trình liên kết quốc tế đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực này, học viên sẽ có cơ hội được tiếp cận chương trình đào tạo đẳng cấp châu Âu ngay tại Việt Nam.

Bước tiến hợp tác giáo dục quốc tế giữa CFVG và FERRANDI Paris

Ngày 11/11/2025, CFVG - UEH đã chính thức công bố chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch (Master of Science in Hospitality Management - MHM), hợp tác đào tạo cùng Đại học FERRANDI Paris (Pháp), ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Ẩm thực và Quản trị Du lịch-Khách sạn.

Đây là chương trình Thạc sĩ Khoa học (Master of Science - MSc) về Quản trị Du lịch liên kết quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được FERRANDI Paris trực tiếp thiết kế, điều phối giảng dạy (cùng UEH) và cấp bằng chính thức. Chương trình mở ra cơ hội học tập chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, dành cho những nhà quản lý và chuyên gia mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ của ngành này.

Với thời lượng 18 tháng (tương đương 3 học kỳ) và 60 tín chỉ châu Âu (ECTS), chương trình MHM được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, tập trung vào kiến thức đa chiều về quản trị, tài chính, vận hành, marketing, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch - khách sạn.

Đội ngũ giảng viên của chương trình gồm các giáo sư quốc tế đến từ FERRANDI Paris, giảng viên UEH, cùng các chuyên gia trong ngành đến từ Việt Nam và khu vực. Đặc biệt, học viên có cơ hội tham gia chuyến học tập ngắn hạn tại Pháp, trải nghiệm thực tế tại cơ sở đào tạo của FERRANDI Paris, biểu tượng tinh hoa trong đào tạo ẩm thực và quản trị dịch vụ cao cấp ở châu Âu.

Định hình thế hệ quản lý toàn cầu cho ngành du lịch - khách sạn Việt Nam

Sự hợp tác giữa CFVG và FERRANDI Paris ra đời trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ, với hơn 15,6 triệu lượt khách quốc tế năm 2024 và tốc độ phục hồi ấn tượng sau đại dịch. Tuy nhiên, để duy trì sức cạnh tranh, Việt Nam cần đội ngũ quản lý cấp cao được đào tạo bài bản, có tư duy toàn cầu và am hiểu sâu sắc về văn hóa địa phương - yếu tố cốt lõi mà chương trình MHM hướng tới. Chia sẻ về ý nghĩa việc hợp tác này, GS.TS. Rodolphe Bardot - Giám đốc Học thuật và Phát triển Chương trình Thạc sĩ của FERRANDI Paris, cho biết:

“Việc ra mắt chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch - MHM tại Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành. Sự hợp tác giữa FERRANDI Paris và CFVG không chỉ mang đến chuẩn mực học thuật quốc tế mà còn góp phần định hình tương lai của ngành du lịch - khách sạn trong khu vực. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến năng động của châu Á, đòi hỏi đội ngũ quản lý có tư duy toàn cầu và am hiểu thực tiễn địa phương. Thông qua chương trình MHM, chúng tôi mong muốn đào tạo ra thế hệ nhà quản lý trẻ có khả năng dẫn dắt sự đổi mới và phát triển bền vững cho ngành trong tương lai.”

“Ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng, mở ra nhu cầu cấp thiết về đội ngũ quản lý có năng lực và tư duy hội nhập. Chương trình MHM là bước đi đúng thời điểm, góp phần kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn đào tạo trong nước, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch - khách sạn Việt Nam.” - theo PGS.TS. Hồ Viết Tiến - Đồng Giám đốc CFVG TP.HCM

Bên cạnh giá trị học thuật, chương trình MHM còn đem đến cơ hội học bổng cho sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch từ UEH và nhân sự thuộc các tổ chức, doanh nghiệp đối tác của CFVG. Học viên tốt nghiệp chương trình sẽ được nhận bằng Thạc sĩ Khoa học do Đại học FERRANDI Paris cấp, được công nhận bởi Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Pháp, cũng như Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam - là bảo chứng uy tín khẳng định năng lực trên thị trường lao động toàn cầu.

Hợp tác Pháp - Việt: Nền tảng bền vững cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

CFVG được thành lập năm 1992 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp. Đây là dự án hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France) - cơ quan chủ quản của nhiều trường đại học danh tiếng tại Pháp - và hai Đại học chủ quản Việt Nam (UEH và NEU). Trải qua hơn 30 năm hoạt động, CFVG đã khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo quản lý và đào tạo chuyên sâu (tài chính, marketing và quản trị chuỗi cung ứng), trở thành cầu nối học thuật giữa hai nền giáo dục Pháp - Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác với FERRANDI Paris, thành viên của Hiệp hội Conférence des Grandes Écoles (CGE), đánh dấu bước phát triển chiến lược của CFVG trong việc mở rộng các chương trình đào tạo sau đại học theo chuẩn châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ cao cấp, vốn đang là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Việt Nam. Đại diện CFVG nhấn mạnh, chương trình MHM không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn thể hiện cam kết hợp tác dài hạn giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là bước đi cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn quốc tế của UEH, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch - khách sạn của khu vực Đông Nam Á.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch (MHM) hiện chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên và dự kiến khai giảng vào tháng 01/2026 tại CFVG TP.HCM. Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: www.cfvg.org/chuong-trinh/mhm hoặc liên hệ trực tiếp CFVG TP.HCM, thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM để được tư vấn chi tiết (Hotline: 0909 054 696).