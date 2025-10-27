CellphoneS và Sony Vietnam bật mí bí quyết luyện thi IELTS cùng công nghệ tại School Fest Mùa 7

Nhằm chia sẻ giải pháp đột phá trong học tập, CellphoneS và Sony Vietnam đã tổ chức Workshare “Gia đình mình cùng Huy Forum luyện thi IELTS 16 tiếng” tại ngày hội School Fest 7 nhận về sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng sinh viên.

Trong khuôn khổ Lễ hội School Fest Mùa 7 - “Next Dimension” diễn ra vào 25/10/2025 tại KTX Khu B, Trung tâm quản lý KTX & Khu đô thị ĐHQG-HCM, hai thương hiệu CellphoneS và Sony Vietnam là những đơn vị đồng hành chính thức, mang đến không gian trải nghiệm tích cực, kết hợp công nghệ với học tập sáng tạo. Ngay từ khi bắt đầu mở cửa hoạt động tại khu vực trưng bày của CellphoneS, đông đảo sinh viên hào hứng xếp hàng dài chờ đợi được tham quan, trải nghiệm.

Gian hàng của CellphoneS mang đến không gian trưng bày nổi bật với thiết kế trẻ trung, hiện đại, thu hút hàng trăm lượt sinh viên tham quan trong suốt ngày hội. Tại đây, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm các thiết bị công nghệ mới, cùng các hoạt động tương tác mới lạ từ sản phẩm của Sony Vietnam và nhận quà tặng đặc quyền từ hai thương hiệu. Sự nhiệt tình của đội ngũ tư vấn cùng cách tổ chức gần gũi, náo nhiệt đã biến gian hàng này trở thành một trong những điểm dừng chân sôi nổi nhất của School Fest Mùa 7.

Đáng chú ý, chương trình Workshare “Gia đình mình cùng Huy Forum luyện thi IELTS 16 tiếng” do CellphoneS và Sony Vietnam phối hợp tổ chức đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ sinh viên. Buổi chia sẻ có sự tham gia của diễn giả Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) - Giám đốc điều hành Trung tâm Anh ngữ The Forum, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IELTS cùng nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Tít đến từ Schannel Network, gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với những nội dung truyền cảm hứng học tập tích cực.

Trong không khí gần gũi và sôi nổi, các diễn giả đã bật mí nhiều bí quyết luyện thi IELTS thực tế, tập trung vào kỹ năng Listening và Reading - hai phần thi thường gây khó khăn cho người học. Đặc biệt, sinh viên còn được trải nghiệm trực tiếp các tính năng của Tai nghe Bluetooth chụp tai Sony WH-CH520 trong quá trình luyện nghe: khả năng tái tạo âm thanh chuẩn xác, giảm ồn hiệu quả, cùng thời lượng pin lên đến 50 giờ giúp việc học tập liền mạch và tập trung hơn.

Buổi WorkShare không chỉ mang đến kiến thức hữu ích, mà còn truyền cảm hứng về phong cách học tập thông minh thời đại số, nơi công nghệ trở thành người bạn đồng hành giúp sinh viên học hiệu quả hơn, giải tỏa căng thẳng và tìm lại hứng thú trong hành trình chinh phục tri thức. Sự kết hợp giữa kiến thức học thuật, trải nghiệm thực tế và công nghệ hiện đại đã đem đến một ngày hội School Fest - Next Dimension hoàn toàn trọn vẹn và ý nghĩa.

Ngoài các hoạt động trực tiếp tại ngày hội, CellphoneS còn mở rộng tương tác ra không gian trực tuyến với chuỗi mini game trên fanpage chính thức, tạo cơ hội để sinh viên tham gia dù không có mặt tại sự kiện, nhận được hàng nghìn lượt tham gia và chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn, thể hiện sức hút của chương trình trong cộng đồng sinh viên.

Hoạt động online - offline được triển khai song song không chỉ giúp thương hiệu tăng mức độ kết nối với người trẻ, mà còn truyền tải thông điệp về công nghệ gần gũi, hữu ích, đồng hành cùng hành trình học tập và sáng tạo của sinh viên hiện đại.

Đại diện Ban tổ chức School Fest cho biết, việc hợp tác cùng những thương hiệu uy tín như CellphoneS và Sony Vietnam đã góp phần mở rộng ý nghĩa của School Fest, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ theo cách mới - gắn với trải nghiệm thực tế và định hướng phát triển bản thân. Sự kiện cũng thành công tạo ra một không gian kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, công nghệ và cộng đồng sinh viên.

