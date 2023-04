Cây sưa đỏ quý hiếm hàng trăm năm tuổi chết khô bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Đoạn video được hãng tin RT đăng tải ngày 4/4 cho thấy một người đàn ông đã may mắn bước ra khỏi tiệm giặt là ở Coruna (Tây Ban Nha) chỉ vài giây trước khi một trong những chiếc máy sấy quần áo của tiệm phát nổ kinh hoàng. Sự cố xảy ra sau khi một khách hàng được cho là để quên bật lửa trong số quần áo mang đi sấy.

TPO - Vào tối thứ Sáu vừa qua, lốc xoáy và gió dữ dội đã quét qua nhiều khu vực khác nhau ở miền Nam và Trung Tây Hoa Kỳ, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Theo tờ New York Post, thành phố New York cũng hứng chịu giông bão nghiêm trọng và sức gió lên tới 60 dặm/giờ. Hình ảnh ghi lại cho thấy sét đánh trúng vào nóc tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Đây là tòa nhà chọc trời cao thứ 7 trên toàn cầu, ở độ cao 541 mét.