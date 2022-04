Cậu bé 14 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn và những triệu chứng cảnh báo đừng bỏ qua kẻo ân hận

TPO - PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học cho biết, trong 2 ngày liên tiếp, 5-6/4, Trung tâm tiếp nhận 2 bệnh nhân xoắn tinh hoàn trong tình trạng muộn, tinh hoàn đã tím đen, phải cắt bỏ.

Trước đó, thống kê từ tháng 9/2021 - 3/2022, tại Trung tâm đã tiếp nhận 9 trường hợp xoắn tinh hoàn, trong đó chỉ bảo tồn được 2 trường hợp, còn lại 7 nam giới phải cắt bỏ đi "hòn ngọc" này. Đáng nói, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân nhập viện do xoắn tinh hoàn là rất trẻ, khoảng 17 tuổi, trong đó em nhỏ nhất là 14 tuổi và lớn nhất là 24 tuổi. Việc phải cắt bỏ tinh hoàn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, cuộc sống sau này của trẻ.

PGS Quang cho biết, các trường hợp xoắn tinh hoàn nhập viện, bác sĩ đều cố gắng cao nhất để cứu tinh hoàn. Tuy nhiên, việc nhập viện muộn khi tinh hoàn đã tím đen, không có khả năng bảo tồn. "Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu nam khoa thường gặp chiếm khoảng 17% các trường hợp đau bìu cấp tính, 90% thường gặp ở lứa tuổi từ 13 đến 21. Xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn di động xoay quá mức quanh thừng tinh dẫn đến tắc nghẽn hệ thống mạch máu. Xoắn tinh hoàn gây thiếu máu kéo dài dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ "đạn", ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục, sinh sản sau này. Đây là một cấp cứu nam học cần được điều trị phẫu thuật cấp cứu sớm đặc biệt trong 6 giờ đầu", PGS Quang thông tin.

Biểu hiện của xoắn tinh hoàn

Bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn thường có các biểu hiện như: đau dữ dội và đột ngột ở một bên tinh hoàn (do tinh hoàn tự xoay quanh trục gây tắc nghẽn đột ngột thừng tinh, làm giảm hoặc tắc hoàn toàn lượng máu đến tinh hoàn), bìu sưng to đau, đau có thể lan lên phía trên, tinh hoàn bị xoắn có thể ở vị trí cao hơn bình thường; đau tinh hoàn có thể đột ngột hết đau dù chưa điều trị do sự thay đổi tư thế của bệnh nhân giúp tinh hoàn tự tháo xoắn.

Xoắn tinh hoàn thực chất là xoắn thừng tinh (mạch máu và ống dẫn tinh) dẫn đến tinh hoàn thiếu máu nuôi và tổn thương, hoại tử. Nếu để tình trạng xoắn quá lâu, tinh hoàn có thể bị tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hoặc phải cắt bỏ.

Thời gian vàng điều trị xoắn tinh hoàn chỉ gồm 6 giờ đầu tiên tính từ lúc có biểu hiện đau. Nếu can thiệp trước 6 giờ, 100% bệnh nhân được cứu tinh hoàn. Đến trong khoảng từ 6-12 giờ thì khả năng cứu được tinh hoàn chỉ còn 50% và trong khoảng 12-24 giờ thì chỉ còn 20% được cứu. Trên 24 giờ thường sẽ không cứu được tinh hoàn. Điều đáng lưu ý là do phát hiện muộn, có nhiều trẻ bị xoắn tinh hoàn đến bệnh viện khi tinh hoàn đã bị hoại tử và buộc phải cắt bỏ. Trẻ bị cắt bỏ một tinh hoàn sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng sản và nội tiết tố nam.

Mổ xoắn tinh hoàn là phẫu thuật ít phức tạp và ít xâm lấn. Phẫu thuật được tiến hành như sau: đầu tiên bác sĩ sẽ rạch da bìu; sau đó tháo xoắn thừng tinh; khâu cố định tinh hoàn vào bìu để phòng trường hợp tinh hoàn bị xoay.