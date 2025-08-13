Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cathay Life Việt Nam trao học bổng cho sinh viên tại khu vực Đồng Nai

P.V

Vừa qua, Cathay Life Việt Nam đã tổ chức chương trình trao học bổng dành cho các sinh viên ưu tú, có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt tại khu vực Đồng Nai. Trong đó, 4 suất học bổng tổng trị giá 20 triệu đã được trao tận tay các em sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp Tại Đồng Nai, tiếp thêm động lực để các em vững tin trên hành trình chinh phục tri thức.

Với mong muốn gieo cơ hội – gieo hạnh phúc đến những mầm xanh tương lai của đất nước, chương trình học bổng “Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay” đã được khởi động từ những ngày đầu thương hiệu có mặt tại Việt Nam và không ngừng được duy trì, phát triển qua từng năm. Đến nay, chương trình đã nhận được sự đón nhận tích cực từ quý nhà trường, các thầy cô giáo, và đặc biệt là sự tin yêu từ các em sinh viên.

Cathay tin rằng, thông qua học bổng “Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay”, các em không chỉ được hỗ trợ về vật chất, mà còn nhận được sự khích lệ tinh thần, giúp nâng cao ý chí, nuôi dưỡng khát vọng học tập và giữ vững tinh thần cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội trong tương lai.

image001-2483.jpg

Hằng năm, chương trình học bổng “Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay” dành tặng hơn 200 suất học bổng, với tổng giá trị gần 800 triệu đồng, gửi đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập tại nhiều trường đại học trên toàn quốc.

Thông qua chương trình, Cathay Life mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, tri thức, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Cathay trong việc phát triển bền vững tại Việt Nam không chỉ vì sự thịnh vượng của khách hàng, mà còn vì tương lai tốt đẹp của đất nước.

image002.jpg

Cũng trong năm 2025, Cathay Life Việt Nam vinh dự được xướng tên trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam, ghi dấu ấn ấn tượng trong lòng khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Cathay trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Song song với các hoạt động vì cộng đồng, Cathay Life Việt Nam cũng không ngừng nỗ lực trong hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu bảo hiểm uy tín, trung thực và tận tâm tại thị trường Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, Cathay luôn kiên định với phương châm: “Luôn tôn trọng khách hàng – Hướng tới dịch vụ hoàn hảo”, cùng ba giá trị cốt lõi: “Thành tín – Trách nhiệm – Sáng tạo”.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng, Cathay Life Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là ươm mầm thế hệ trẻ, với mục tiêu cùng cộng đồng xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn thịnh và nhân văn hơn trong tương lai.

Website: www.Cathaylife.com.vn

FB Cathay Life Vietnam

Zalo:Cathay Life Vietnam.

#Cathay Life Việt Nam

