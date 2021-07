CẬP NHẬT THI THPT: Thí sinh thử lửa ngày thứ 2, chi tiết giải đề các môn tổ hợp

41 phút trước

Những thí sinh tại phòng thi dự phòng do tiếp xúc người từ vùng dịch

Chiều qua 7/7, các thí sinh tại TP Cần Thơ kết thúc phần thi môn Toán. Trước buổi thi, thời tiết tại thành phố Cần Thơ có mưa ở một số nơi. Lực lượng Đoàn thanh niên đã kịp thời hỗ trợ áo mưa, dù để đưa thí sinh từ cổng vào khu vực phòng thi an toàn.

Tình nguyện viên che dù cho thí sinh đến điểm thi trong cơn mưa to.

Các sĩ tử kịp thời được lực lượng Đoàn thanh niên hỗ trợ đến điểm thi kịp thời.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, trong ngày đầu thi của Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn thành phố có 11.928 thí sinh dự thi môn Toán và 11.581 thí sinh dự thi Ngữ Văn.

Theo thống kế có 5 thí sinh dự thi phòng thi dự phòng do tiếp xúc người từ vùng dịch. Cụ thể, buổi sáng có 2 thí sinh; buổi chiều có 3 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh tự do đến dự thi từ vùng dịch (KCN Hòa Phú – tỉnh Vĩnh Long), y tế Quận Ninh Kiều tư vấn cho thi phòng dự phòng.

Trong ngày thi đầu tiên, Cần Thơ có 5 thí sinh dự thi phòng thi dự phòng - Ảnh: Kim Hà.

Ngoài ra, trước buổi thi, Điểm thi Trường THPT Thực hành Sư phạm có 1 thí sinh tự do ngoài thành phố được xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính. Các điểm thi đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ số lượt người ra, vào điểm thi; đảm bảo được tất cả các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.

Công tác an ninh, an toàn trong và xung quanh các điểm thi luôn được chú trọng. Lực lượng công an, dân phòng, đoàn thanh niên đã kịp thời vận động, nhắc nhở cha mẹ thí sinh thực hiện nghiêm quy định về khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch khi chờ và rước con xung quanh khu vực điểm thi.

Học sinh Cần Thơ thở phào sau ngày thi đầu tiên - Ảnh: Kim Hà.

Còn tại tỉnh An Giang, môn thi Toán chiều qua có 11.928 thí sinh dự thi, vắng 25 thí sinh; trong đó, có 17 thí sinh tự do vắng không rõ lí do; 8 thí sinh hệ GD Phổ thông (6 thí sinh bệnh, 1 đặc cách, 1 miễn thi).

Trong buổi sáng thi môn Ngữ Văn (sáng 7/7) có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân) phải nhập viện chỉ sau 30 phút làm bài vì đau bụng, không liên quan COVID-19.

Kim Hà