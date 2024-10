Tỉnh ủy Nghệ An công bố các quyết định về công tác cán bộ

TPO - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 8/10/2024.

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó tại Quyết định số 2888, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã điều động, phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa bàn giao công tác tại Sở Y tế và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 8/10/2024.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng. Từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2012, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Chi cục trưởng rồi Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An. Từ 2012-2015 giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An. Từ 2/2015- 9/2016, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 9/2016- đến tháng 3/2020, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Tháng 3/2020- tháng 1/2023, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn. Tháng 1/2023-tháng 10/2024, bà Hoa giữ chức Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Phan Đình Đạt bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 8/10/2024.

Tỉnh ủy Nghệ An đã điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 3/10/2024.

Ông Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Dương Hoàng Vũ bàn giao công tác tại huyện Quế Phong và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 8/10/2024.

Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 8/10/2024.