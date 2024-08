Lớp cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thực tế tại Nghệ An

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã đi thực tế tại tỉnh Nghệ An, tham quan mô hình sản xuất của Tập đoàn TH.

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Ngày 15/8/2024, trong khuôn khổ chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An, các thành viên lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tới thăm dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH ở Nghĩa Đàn, huyện miền Tây Nghệ An.

Các cán bộ lớp bồi dưỡng đã tới thăm những điểm đến tiêu biểu trong chuỗi sản xuất xanh, khép kín, tuần hoàn của dự án sữa tươi sạch TH true MILK, gồm: cánh đồng ứng dụng công nghệ cao tại Đông Hiếu, trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 và dây chuyền vắt sữa tự động, Nhà máy sữa tươi sạch, Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, khu xử lý chất thải.

Trong chương trình, Tập đoàn TH đã giới thiệu quy trình khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” của tập đoàn, đồng thời phản ánh rõ nét mô hình kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại đây với những cách làm hiệu quả.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH cho hay, ngoài việc tạo ra cuộc cách mạng thị trường sữa, đưa đến cho người tiêu dùng Việt Nam nguồn sữa tươi đảm bảo dinh dưỡng, đạt chuẩn quốc tế thay vì phải sử dụng sữa bột pha lại ..., Tập đoàn đã góp phần thay đổi các vùng đất, cuộc sống nhân dân tại nơi mà Tập đoàn triển khai dự án.

“Những từ khoá như công nghệ 4.0, AI... mới thịnh hành hiện nay đã được TH mạnh dạn áp dụng từ trước. Các vị là lãnh đạo tương lai của đất nước nên chúng tôi rất mong muốn được động viên, khuyến khích vì TH đã dám nghĩ, dám làm. Chúng ta hãy làm cho đất nước mạnh hơn, giàu hơn, cho nhân dân ta có hạnh phúc đích thực", ông Hải nói.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhận định: Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tăng trưởng nông nghiệp của Nghệ An cao gấp 1,5 lần bình quân tăng trưởng GDP nông nghiệp cả nước trong đó sản xuất công nghệ cao chiếm tỉ lệ lớn. Và trong các doanh nghiệp công nghệ cao đóng góp vào sự tăng trưởng của Nghệ An, ông nhấn mạnh vai trò của Tập đoàn TH “là doanh nghiệp đi đầu không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn trên cả nước”.

Sau chuyến thăm, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đánh giá: “Chuyến đi hôm nay càng giúp chúng tôi hiểu thêm về Tập đoàn kinh tế tư nhân thành công trong nông nghiệp, một lĩnh vực rất khó khăn. Chúng tôi cũng được nhìn thấy trên thực tế một mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Sau chuyến đi thực tế, các học viên sẽ thu nhận được nhiều kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của mình".

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc cũng dành những lời đánh giá tốt đẹp cho Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn TH: "Bà Thái Hương là tấm gương điển hình của phụ nữ, doanh nhân nữ Việt Nam. TH là tấm gương điển hình về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. TH đã hiện thực hóa câu chuyện rằng, dựa trên mảnh đất Việt, con người Việt Nam ta có thể xây dựng được những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, đóng góp cho sự phát triển đất nước và làm vẻ vang đất nước ta trên trường quốc tế”.