CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán

Điểm thi đặc biệt tại tỉnh Thái Bình

Điểm thi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ được xem là điểm thi đặc biệt nhất của tỉnh Thái Bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vì thí sinh tham dự thi đều ở diện F1, F2 hoặc là người đang ở trong khu vực bị phong toả để chống dịc COVID-19.

Tại đây có 51 thí sinh, trong đó có hai trường hợp F1, 28 trường hợp F2, còn lại là thí sinh trong vùng phong tỏa thuộc hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng.

Chiều qua 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đến kiểm tra điểm thi này và xác nhận việc chuẩn bị thi đã đảm bảo.

Theo đó, tại điểm thi đã bố trí một phòng thi cho hai thí sinh F1 trên tầng hai của khu nhà; ba phòng thi cho đối tượng F2 và hai phòng thi cho thí sinh vùng phong tỏa. Tất cả các phòng đều được khử khuẩn và đáp ứng quy định giãn cách là có không quá 10 người/ một phòng thi.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (7/7), 51 thí sinh được xe chuyên dụng của ban tổ chức chở từ khu vực cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ và từ nhà thí sinh đến điểm thi.

Kết thúc bài thi Ngữ văn lúc 9 giờ 35 sáng nay, toàn bộ các phòng thi được khử khuẩn lại. 51 thí sinh được yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ.

Đến hơn 11 giờ trưa, Ban tổ chức đưa cơm hộp đến từng bàn thi phục vụ các thí sinh. Sau đó, các thí sinh tiếp tục nghỉ trưa tại phòng thi.

Em T, một thí sinh học tại trường THPT Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) cho biết, mặc dù phải thực hiện các quy định về cách ly trong khi thi nhưng ban tổ chức đã tạo điều kiện khá tốt về ăn, nghỉ, đi lại nên các em đều có tâm lý thoải mái khi bước vào môn thi đầu tiên.

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết, 21 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi đều được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ chống dịch khi tiếp xúc với các trường hợp thí sinh là F1, F2. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, 21 cán bộ, giáo viên tự cách ly tại nhà và CDC Thái Bình sẽ theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Quyền, từ ngày hôm qua (6/7), huyện Quỳnh Phụ đã gỡ bỏ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện và gỡ bỏ cách ly xã hội theo đối với xã An Thanh và các thôn Trung Châu Tây (xã An Cầu), Đồng Ấu, Cầu Láp (xã An Quý), Thanh Mai (xã An Thanh) để tạo thuận lợi tối đa cho việc tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Lúc 1 giờ 30 chiều nay, 51 thí sinh tiếp tục bước vào môn thi tiếp theo là môn Toán.

Tin ảnh: Hoàng Long