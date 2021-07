CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày

14 phút trước

Thí sinh Nghệ An đội mưa đi thi

Sáng 7/7, thời tiết ở Nghệ An có mưa nhưng từ 6 giờ sáng, hơn 34.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An đã có mặt tại các điểm thi và chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh Nghệ An có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện, thành, thị với 1.598 phòng thi.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục Nghệ An đã huy động gần 6.000 cán bộ coi thi và làm nhiệm vụ thi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động hàng nghìn nhân lực để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi.

Bước vào ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các thí sinh này.

Cảnh Huệ