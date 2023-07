Cập nhật bão Talim: 2 tàu cá bị chìm, hơn 100 ngôi nhà sập, tốc mái

TPO - Do ảnh hưởng của bão Talim (bão số 1), một số tỉnh phía Nam có mưa lớn kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã khiến 2 tàu cá bị chìm, và hơn 100 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương quản lý chặt, cấm các phương tiện ra khơi, nhất là tàu cá, tàu du lịch, kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10h hôm nay (18/7), vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 21.9 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, vào hồi 7h giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12h tới bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20km/h, đổ bộ trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần; cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Về công tác ứng phó với bão số 1, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 18/7, các địa phương và lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 12.668 phương tiện/29.812 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí trú tránh.

Tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng, hiện còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách. TP Hải Phòng xây dựng kế hoạch sơ tán 8.691 người dân khu vực xung yếu (chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vùng trũng thấp ven biển,…) tuỳ theo diễn biến thực tế cơn bão.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của bão số 1, tại các tỉnh phía Nam như Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau có mưa lớn kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã gây thiệt hại. Tính đến sáng nay đã có 117 nhà bị sập đổ, tốc mái (Bến Tre 27; Hậu Giang 14; Kiên Giang 30; Sóc Trăng 1; Vĩnh Long 11; Cà Mau 34).

Ngoài ra, có 2 tàu cá/11 lao động của tỉnh Cà Mau bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Nhưng may mắn toàn bộ thuyền viên đã được cứu vớt, an toàn.

Dự báo bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng trong thời gian tới, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Với khu vực đồng bằng, ven biển, các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu, không đảm bảo an toàn.

Các tỉnh miền núi cần chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với tình huống xảy ra lũ quét, sạt lở, chia cắt.

