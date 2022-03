Cao tốc Bắc - Nam ì ạch: Mỏi mòn chờ tiền

Với mong muốn mang đến khách hàng những trải nghiệm dịch vụ an toàn, đẳng cấp cùng với việc ra mắt Hội sở mới sang trọng, tiện nghi tại 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, SeABank chính thức triển khai dịch vụ cho thuê két an toàn dành cho Khách hàng Ưu tiên (KHƯT) với hàng nghìn két an toàn của hãng Gunnebo được nhập khẩu từ Đức, có độ an toàn tuyệt đối với 4 lớp khóa bảo vệ thông minh. SeABank là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam triển khai dịch vụ này.