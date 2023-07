Cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn

TPO - Sáng 23/7, tại xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân địa phương đã đến tham gia chương trình Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới và ngày Chủ Nhật xanh” điểm cấp Trung ương năm 2023 ở xứ Lạng.

Tham dự có chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn; chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, bà Trần Thanh Nhàn, Bí thư huyện ủy huyện Chi Lăng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị chức năng trung ương, địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 14/4/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023; nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Thông qua các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa; vệ sinh môi trường; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước. Huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cấp bộ đoàn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trở thành“Làng quê đáng sống”.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao biển tượng trưng hỗ trợ các nguồn lực cho địa phương, bao gồm: Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse, Mô hình thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, 100 túi an sinh, Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tổng trị giá 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn trao tặng 40 suất quà an sinh cho gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong, và gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Cường. Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng 03 “mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trên địa bàn xã Thượng Cường gồm 8.000 cây keo và cây trám đen giống.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương, Đoàn trường - Hội sinh viên trường Đại học Ngoại thương trao hỗ trợ xây dựng công trình cầu dân sinh trị giá 150 triệu cho Huyện đoàn Chi Lăng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn trao tặng biển hỗ trợ 200 suất quà, 200 suất thuốc và 400 suất trà safaron cho bà con nhân dân, thanh thiếu nhi địa phương.

Tuổi trẻ Lạng Sơn đã ra mắt 5 Đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới gồm: Đội tư vấn phát triển nông nghiệp, Tư vấn hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, Tư vấn chăm sóc sức khỏe, Đội hình chuyển đối số cộng đồng, đội hình trí thức khoa học trẻ. Ngay trong ngày, đoàn viên thanh niên Lạng Sơn tổ chức Tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ và đánh giá phân loại chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân; Tham quan gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse; Chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà; Thực hiện mô hình thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” và vệ sinh môi trường, cảnh quan đường thôn, ngõ xóm.