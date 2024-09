Cao Bằng chịu thiệt hại về người nặng nề nhất

TPO - Số người chết do bão số 3 gây ra là 12 người, song chỉ vài ngày sau bão, tình trạng sạt lở đất và lũ quét xảy ra liên tục, gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Số người chết và mất tích ở các tỉnh phía Bắc hiện lên tới 146 người (gồm 82 người chết và 64 người mất tích); trong đó, Cao Bằng là địa phương chịu thiệt hại về người nặng nhất.

Con số được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ NN&PTNT vừa cập nhật đến 13h hôm nay (10/9), cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của lũ quét, và sạt lở đất đang diễn ra.

Trong số các tỉnh, Cao Bằng là địa phương chịu thiệt hại về người nặng nhất, với 55 người gồm 19 người chết và 36 người mất tích.

Lào Cai có 30 người gồm 19 người chết, 11 người mất tích. Yên Bái có 28 người, trong đó 22 người chết do sạt lở đất, 6 người mất tích. Quảng Ninh có 9 người chết, gồm 8 người do bão và 1 người bị lũ cuốn. Hải Phòng 2 người chết do bão. Hải Dương 1 người chết do bão. Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 2 người, gồm 1 người chết; 1 người mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Ngoài ra, thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, đến thời điểm này có khoảng gần 150.000 ha lúa, hơn 26.186 ha hoa màu, hơn 11.000 ha cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại và gần 1.600 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, bộ đã chỉ đạo các đơn vị thành lập đoàn công tác đến các địa phương nắm tình hình xem xét, áp dụng chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại hoa màu, thủy sản do bão, khôi phục sản xuất.

Theo Thứ trưởng Tiến, với số hoa màu ngập úng, các địa phương đang huy động máy bơm hoạt động tối đa công suất để tiêu úng. Nếu cố gắng có thể cứu được 85.000 lúa, hoa màu. Riêng diện tích cây ăn trái, bộ đang gấp rút hướng dẫn áp dụng cho từng đối tượng như chuối, cây có múi.

“Bằng mọi cách giảm thiểu tối đa thiệt hại, và sớm chuẩn bị chu kỳ sản xuất mới. Không để bị thiếu rau, lương thực trong dịp trước, trong và sau Tết”, Thứ trưởng Tiến cho hay.