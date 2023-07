Cảnh cưỡng hiếp bị cắt khỏi phim có Jennie (BlackPink)

TPO - Đạo diễn Sam Levinson đã yêu cầu The Weeknd và Lily-Rose Depp quay một cảnh cưỡng hiếp cho “The Idol”. Tuy nhiên, cảnh quay đáng quan ngại không được đưa lên phim.

Nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ tập 4 của The Idol, lên sóng ngày 25/6, đáng lẽ có một cảnh “quan hệ tình dục không đồng thuận” giữa nhân vật Jocelyn (Lily-Rose Depp) và Tedros (The Weeknd) nhưng đạo diễn Sam Levinson cuối cùng quyết định cắt bỏ khỏi bản chỉnh sửa cuối cùng.

Theo nguồn tin, trong quá trình quay phim, đạo diễn Levinson ngẫu hứng nghĩ ra cảnh nam nữ chính “mây mưa” trong phòng tắm tại biệt thự Bel Air, nhà của The Weeknd ở Los Angeles (Mỹ) được sử dụng làm bối cảnh chính trong phim.

Người sáng tạo series thắng giải Emmy Euphoria chỉ đạo Tedros bóp cổ Jocelyn và cưỡng ép cô quan hệ tình dục không an toàn. Nguồn tin nhấn mạnh cảnh quay chỉ là diễn xuất, không phải làm thật.

Người trong cuộc cho hay Sam Levinson cười nhìn vào màn hình và đưa ra những câu thoại cho nhân vật của nam ca sĩ Canada như “Anh sở hữu em”.

Mặc dù The Weeknd và Lily-Rose Depp thực hiện theo hướng dẫn, nhưng theo nguồn tin, phần lớn người có mặt trên trường quay đều cảm thấy cảnh tượng “đáng quan ngại”.

Nguồn tin thứ hai cũng xác nhận có cảnh cưỡng hiếp. Theo người này, ban đầu nó được tạo ra để dẫn đến tình huống Jocelyn sợ mang thai. Tuy nhiên, cảnh quay cuối cùng bị cắt vì điều chỉnh cốt truyện. “Đây là phần bình thường của quá trình sáng tạo trên phim truyền hình”, nguồn tin nói.

Nguồn tin nhấn mạnh Sam Levinson không xem nhẹ vấn đề đồng thuận từ diễn viên và đội ngũ sáng tạo chương trình cam kết tạo ra môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trên trường quay, bao gồm cả việc có điều phối viên cảnh nóng cho các cảnh khác nhau.

Mam Smith, điều phối viên cảnh nóng của The Idol, không bình luận về thông tin trên. Đại diện cho Levinson, The Weeknd và Lily-Rose Depp cũng không có phản hồi.

Trong khi đó, phát ngôn viên cho HBO chia sẻ: “The Idol là chương trình hư cấu với các nhân vật hư cấu, không hoàn hảo. Đạo diễn và diễn viên đều đang làm công việc của họ. Đó là một bộ phim truyền hình dài tập, do đó không có thật”.

The Idol dự kiến lên sóng tập cuối vào ngày 2/7, sớm hơn một tập so với dự kiến. Người hâm mộ thắc mắc những vấn đề trong phim được giải quyết như thế nào trong 60 phút ngắn ngủi còn lại, sau khi phần lớn thời lượng những tập trước đó đều dành cho những cảnh 18+ vô nghĩa.

