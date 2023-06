Con gái Johnny Depp đóng cảnh 18+ phản cảm, Jennie (BlackPink) được khen

TPO - Trong tập mới, khán giả chán chường vì nhân vật do Lily-Rose Depp không truyền tải được gì ngoài đóng cảnh sex. Ngược lại, Jennie (BlackPink) nhận nhiều lời khen ngợi vì diễn xuất tiến bộ, có chiều sâu.

Tập mới nhất của The Idol có tựa đề Stars Belong To the World (tạm dịch: Những ngôi sao thuộc về thế giới). Tập 4 tiếp tục có những khoảnh khắc gây sốc. Một trong số đó là cảnh Tedros (The Weeknd) bịt mắt, sờ soạng và kích thích Jocelyn (Lily-Rose Depp) khi cô đang hát trong phòng thu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đông đảo cư dân mạng tỏ ra phản cảm với phân cảnh này, tuy nhiên nhân vật bị chỉ trích đổi từ nam chính sang nữ chính. Họ nhận xét Jocelyn từ nạn nhân đang dần biến thành kẻ phản diện.

“Jocelyn cũng có thể chỉ là gái làng chơi. Tất cả những gì cô ta làm là khỏa thân đi loanh quanh, hút thuốc liên tục và làm rối tung mọi thứ. Nhân vật này có tiềm năng nhưng giờ quá lãng phí rồi”.

“Jocelyn thực sự khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Bây giờ tôi không thích cô ấy. Cô ấy thích bị lạm dụng và rất có vấn đề”.

“Vâng, Tedros bị điên, nhưng Jocelyn có phải là nhân vật phản diện chính không vậy?”.

Ngoài cảnh “ân ái” với Tedros, Jocelyn cũng khiến khán giả “nóng mặt” với hình ảnh mặc nội y khiêu khích và quan hệ với người yêu cũ Rob (Karl Glusman), trong khi bạn trai hiện tại đứng bên ngoài nghe trộm.

Về phần The Weeknd, anh tiếp tục bị chê bai diễn xuất. Tuy vậy, danh tính nhân vật của anh được làm rõ trong tập mới. Quản lý của Jocelyn, Destiny (Da'Vine Joy Randolph), bắt đầu nghi ngờ Tedros và cho điều tra. Kẻ cầm đầu giáo phái có tên thật là Mauricio Costello Jackson, sinh ra trong khu ổ chuột. Y từng ở tù khoảng 10 năm trước vì tội bắt cóc bạn gái và tra tấn cô trong 3 ngày.

Trong khi hai bạn diễn phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ khán giả, Jennie (BlackPink) lại nhận được khen ngợi. Sau những tập đầu chỉ tập trung vào khoe “da thịt” và vũ đạo gợi dục, đất diễn cho nhân vật Dyanne tăng lên đáng kể trong tập mới.

Khác với Jocelyn chìm đắm trong nhục dục, Dyanne phấn đấu cho sự nghiệp và được giám đốc điều hành hãng thu âm chú ý đến. Phân cảnh chờ đợi được gặp các lãnh đạo công ty, dù không có lời thoại nào, thông qua biểu cảm và động tác cơ thể, Jennie thể hiện được sự hồi hộp, ngập ngừng và lo sợ. Từ nụ cười dè dặt khi bước vào phòng họp đến đôi mắt long lanh nước lúc được đề nghị ký hợp đồng, Jennie cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất.

Nhân vật Dyanne bị cho là lợi dụng Jocely để tiến thân trong giới giải trí. Cô cũng bị gắn mác phản diện khi lộ thân phận “tay trong” do Tedros cài cắm cạnh Jocelyn. Tuy nhiên, hành động tìm đến nữ chính để hỏi ý kiến có nên ký hợp đồng thu âm không khiến khán giả có cách nhìn khác và thêm tò mò về bản chất của Dyanne.

Nhiều cư dân mạng chỉ ra diễn xuất của Jennie giúp khắc họa nhân vật Dyanne có chiều sâu hơn nhiều so với vai phản diện thông thường, với những xung đột nội tâm qua lời nói, cách cư xử và nét mặt.

“Chúng tôi đã thấy nhiều hơn về Jennie. Mọi người đều nhận ra cô ấy có tiềm năng về diễn xuất. Đây là lúc để chiến thắng, bé yêu”.

“Cô gái của tôi, diễn xuất 10/10. Thể hiện được sự hồi hộp, mong đợi, dễ bị tổn thương và e ngại. Jenie, bạn làm rất tốt”.

“Trời ơi, diễn xuất của Jennie thật điên rồ. Hãy nói cho tôi biết có thứ gì cô ấy không làm được không? Tôi thực sự đắm chìm vào cô ấy”.

Tú Oanh