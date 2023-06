Công nương Diana có thể không thích Meghan nếu còn sống

TPO - Một chuyên gia về Hoàng gia Anh bác bỏ ý tưởng Harry và Meghan muốn đổi sang họ Công nương Diana. Ông còn cho rằng cựu Vương phi xứ Wales chưa chắc đã hòa hợp với con dâu út nếu còn sống.

Ngày 21/6, tờ Daily Express đưa tin Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là đang thảo luận về việc bỏ họ Windsor của Hoàng gia Anh để theo họ Spencer theo người mẹ quá cố, Công nương Diana.

Điều này được tác giả hoàng gia Tom Bower đưa ra trong cuộc phỏng vấn với GB News. Ông cho rằng đây là nỗ lực mới của Harry và Meghan để xây dựng lại thương hiệu cá nhân, đặc biệt sau ồn ào hợp đồng 20 triệu USD với Spotify bị hủy bỏ.

“Điều thực sự thú vị trong việc đổi họ của nhà Sussex là Meghan quyết định mục tiêu thực sự của cô ấy trong cuộc sống là Diana. Đó luôn là khao khát của cô ấy, cũng là khao khát của Harry. Meghan đi xa đến mức gợi ý họ nên bỏ họ Windsor để thay bằng Spencer. Như vậy, cô ấy sẽ là Meghan Spencer – Diana mới. Họ không chỉ nói chuyện riêng với nhau mà còn thảo luận với những người khác... Họ đang tích cực cố gắng biến mình thành Harry và Meghan Spencer. Anh ấy cũng lấy họ mẹ. Tất cả chỉ để kết thúc một mối quan hệ. Họ cũng sẽ bỏ tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vì chỉ như vậy họ mới trở thành hiện thân mới của Diana”, chủ nhân cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors bình luận.

Trong khi Tom Bower đinh ninh đổi họ như giải pháp giúp Harry và Meghan ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, người viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin không tin vào khả năng đó.

Trên GB News ngày 22/6, bà Levin cho rằng đó chỉ là chiêu trò giúp chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi ồn ào kết thúc hợp đồng với Spotify và những chuyện xung quanh như giả mạo phỏng vấn hay lười biếng.

Bà Levin chỉ ra Meghan chưa bao giờ gặp Diana, mới chỉ đến thăm mộ bà – từng được Harry đề cập trong Spare, vào dịp 20 năm ngày giỗ của cựu Vương phi xứ Wales – nên chắc chắn không có nhiều hiểu biết, cũng như không có quá nhiều cảm xúc đối với mẹ chồng.

Tác giả cuốn Harry: A Biography of a Prince thậm chí nhận định Diana có thể không thích con dâu út vì bà luôn ủng hộ chế độ quân chủ, còn thường xuyên nhắc nhở hai con trai phải yêu thích và tiếp nối truyền thống gia đình. Theo bà Levin, Công nương Diana "không đủ tốt" đối với Meghan nếu bà còn sống.

Tuy nhiên, Harry không nghĩ vậy. Anh từng so sánh vợ với mẹ trong phim tài liệu Harry & Meghan lên sóng vào tháng 12/2022. Hoàng tử tóc đỏ ca ngợi vợ có những đức tính tốt đẹp như mẹ anh, bao gồm sự ấm áp, lòng trắc ẩn và tự tin.

Đại diện của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex không phản hồi về thông tin đổi họ và những đánh giá của các chuyên gia.

Tú Oanh