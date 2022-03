Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng cục bộ xảy ra vào đêm nay

TPO - Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cảnh báo trong 3-6 giờ tới, mưa lớn tiếp tục xảy ra gây nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Yên Bái.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 19h ngày 22 đến 17h ngày 23/3, khu vực miền núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng tại các tỉnh như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa rất to.

Theo đó, mưa lớn, giông lốc đã làm 1 người bị thương, 45 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, 568 ha lúa và hơn 522 ha hoa màu bị ngập úng; 6,4 ha thủy sản bị thiệt hại, 5 tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập nước. Hiện, cơ quan chức năng địa phương tiếp tục rà soát thống kê đánh giá thiệt hại.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cảnh báo trong 3-6 giờ tới, mưa lớn tiếp tục xảy ra gây nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Yên Bái. Đặc biệt tại các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Điện Biên (Điện Biên). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Mường La, Bắc Yên, Thuận Châu, Phù Yên (Sơn La), các huyện Mường Pồn, Mường Chà, Tuần Giáo (Điện Biên); huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên (Yên Bái).

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá; chủ động ứng phó khi có tình huống, huy động lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh.