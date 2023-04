Cảnh báo nạn giả mạo cán bộ thuế hướng dẫn cài app để chiếm đoạt tiền

TPO - Cục thuế TPHCM vừa phát đi cảnh báo về việc giả mạo công chức cơ quan thuế hướng dẫn và cung cấp đường dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm mục đích lừa đảo.

Theo Cục thuế TPHCM, hiện nay, một số đối tượng giả danh công chức, viên chức nhà nước cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cục Thuế TPHCM khẳng định, các ứng dụng ngành thuế mà Cục Thuế đang triển khai trên thiết bị thông minh chỉ thông qua Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và AppleStore (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS).

Cục Thuế TPHCM lưu ý, người nộp thuế khi sử dụng các ứng dụng của ngành thuế phát triển, cung cấp qua hình thức ứng dụng (Applications) trên thiết bị thông minh như Etax Mobile, Tra cứu hóa đơn, HCMTax… cần truy cập và tải ứng dụng chính thức qua Google Play/AppleStore và kiểm tra thông tin nhà phát triển.

Khi cần hỗ trợ về thông tin, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại đầu mối của các Chi cục Thuế, Cục Thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại được niêm yết trên trang web của Cục Thuế TPHCM. Người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn (url) hoặc các hướng dẫn khác không chính thống.

Đơn vị này cũng lưu ý một trong số dấu hiệu nhận diện các ứng dụng lừa đảo khi cài đặt ứng dụng thường yêu cầu cấp quyền, như xem màn hình, dữ liệu nhập, điều khiển màn hình…nên cần kiểm tra ứng dụng và các tính năng ứng dụng trước khi cấp các quyền trên.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị A.T thông tin, ngày 3/4 chị có nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế mới. Cơ quan thuế hẹn ngày 6/4 ra lấy kết quả. Tuy nhiên, mới ngày 5/4 thì có một số điện thoại gọi giới thiệu là nhân viên IT thuế có thấy thông tin đăng ký thuế, sau đó người này nói kết bạn Zalo để hướng dẫn cài phần mềm kê khai thuế.

Sau khi add Zalo, chị A.T vào trang cá nhân của người này xác minh thì hình ảnh toàn liên quan tới thuế, có đăng ảnh vợ làm ở cơ quan thuế. Khoảng 10 phút sau, giới thiệu là nhân viên IT thuế gọi qua Zalo hướng dẫn chị cài đặt phần mềm HCMTAX - Cục Thuế Hồ Chí Minh. Chị đã tải về và đăng ký tài khoản trên app. Do app nặng khiến điện thoại bị đơ nên 19h hôm đó chị đã gỡ app.

Tuy nhiên chị T. không biết rằng chị đã bị hack thông tin và kẻ gian đã truy cập được vào điện thoại của chị. Đến 1h30 sáng 6/4, khi chị đang ngủ, kẻ gian đã truy cập vào điện thoại và chuyển hết tiền trong tài khoản của chị. Đến trưa ngày 6/4, chị T mới phát hiện và trình báo công an và ngân hàng.