Cảnh 18+ trong phim 'Khom lưng' khiến 90 triệu khán giả chấn động

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "Khom lưng" bản ngắn có nhiều nhiều tình tiết nóng bỏng hơn so với bản của Tống Tổ Nhi. Tuy nhiên, vì có cảnh 18+ nên phim đã bị gỡ bỏ.

Ngày 15/10, Sina đưa tin bộ phim Khom lưng do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh lên sóng tháng 5 từng gây sốt một thời gian dài nhờ nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên đẹp, hậu kỳ hoành tráng chỉn chu. Mới đây, phiên bản ngắn của Khom lưng do hai diễn viên Ngô Trạch Hy (vai Ngụy Thiệu) và Nhạc Vũ Đình (đóng Tiểu Kiều) cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Lên sóng tập đầu vào ngày 15/10, Khom lưng bản ngắn khiến nhiều khán giả bất ngờ vì được đầu tư chất lượng không kém bản phim truyền hình dài tập chính thống. Không những vậy, phiên bản mới còn bám sát nguyên tác, do đó có nhiều cảnh quay nóng bỏng hơn.

Trong đó, cảnh nam chính Ngụy Thiệu bị trúng xuân dược nhưng không muốn tìm người khác nên ép Tiểu Kiều giúp mình giải tỏa nhu cầu sinh lý gây chấn động với khán giả. Nhiều người bình luận đây là lần đầu họ thấy một cảnh quay mô tả kỹ lưỡng như vậy trên phim truyền hình. Chủ đề "Phim ngắn Khom lưng quá táo bạo" thu hút tới gần 90 triệu lượt đọc với lượng tương tác cao, đạt vị trí top một trên mạng xã hội Weibo.

khom-lung23.jpg
Những phân cảnh nóng bỏng trong nguyên tác mà phim Khom lưng bản dài truyền thống không dám quay, đều được thể hiện trong phiên bản ngắn.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng cảnh này chỉ phù hợp với mô tả trong truyện, đoàn phim Khom lưng của Ngô Trạch Hy đang lợi dụng các yếu tố dung tục quá mức để thu hút khán giả. Sau đó, cũng chính vì cảnh quay nóng gây tranh cãi trên, Khom lưng bản mới đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc đã có sự giám sát chặt chẽ tới nội dung các phim mạng hot.

Theo 163, thị trường phim ngắn nở rộ với tổng giá trị lên tới 50,44 tỷ nhân dân tệ (6,91 tỷ USD). Các nhà sản xuất ở Trung Quốc cho ra mắt ​​5.000-8.000 phim truyền hình ngắn mới mỗi năm, gấp 10 lần so với phần còn lại của thế giới. Theo báo cáo của ngành, hàng nghìn công ty mới đăng ký kinh doanh phim truyền hình ngắn vào năm 2024.

Chất lượng của các phim ngắn ngày càng tốt hơn. Phim quay trong thời gian tầm 7-15 ngày, thu về hàng chục triệu NDT, hàng trăm triệu lượt xem đem lại nguồn thu khổng lồ cho các nhà sản xuất.

Ngô Trạch Hy sinh năm 1996, anh được biết đến với vai diễn Tây Môn Ngạn trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng (2018), bộ phim đã đưa anh trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc và quốc tế.

khom-lung20.jpg
Khom lưng bản mới thu hút khán giả nhờ có nhiều cảnh nóng bỏng hơn phiên bản của Tống Tổ Nhi.

Ngô Trạch Hy từng bị chê khi thể hiện vai Triển Chiêu trong Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ. Khán giả cho rằng nam diễn viên bị đè bẹp bởi cái bóng quá lớn của các đàn anh. Bên cạnh đó, Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ là dự án truyền hình kinh phí thấp, chất lượng kém. Nhiều người xem cho rằng Ngô Trạch Hy có ngoại hình phù hợp với dòng phim cổ trang, tạo hình hiện đại của anh cũng thu hút. Sau đó, Ngô Trạch Hy ghi dấu ấn với các dự án như Trường An thiếu niên hành, Tiểu nương tử nhà tướng quân, Vô oan hành giả, Như mộng lệnh…

Minh Vũ
