Cần Thơ sáp nhập 4 phường ở quận trung tâm

TPO - Sáng 19/11, UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1192/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ công bố Nghị quyết số 1192/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, sáp nhập 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình (thuộc quận Ninh Kiều) làm một, phường mới lấy tên Thới Bình, có diện tích tự nhiên gần 2km2; dân số hơn 56.300 người.

Ban tổ chức cũng công bố nghị quyết của HĐND quận Ninh Kiều về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường Thới Bình, nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định của UBND quận Ninh Kiều về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cho biết, từ nay quận Ninh Kiều còn lại 8 phường, trong đó phường Thới Bình mới có dân số lớn nhất, địa bàn tương đối rộng. Quá trình vận hành bộ máy mới có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, nếu không có sự chuẩn bị tốt sẽ chưa bắt nhịp với yêu cầu thực tiễn.

“Vì vậy, tôi đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ quận Ninh Kiều; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 1192/NQ-UBTVQH15, đặc biệt là tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức. Lưu ý, không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính” – ông Hiển chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cũng lưu ý, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cấp ủy, chính quyền quận Ninh Kiều, phường Thới Bình thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các trường hợp dôi dư khi sắp xếp để có phương án giải quyết, hỗ trợ thấu tình, đạt lý, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Các sở ngành liên quan phối hợp với UBND quận Ninh Kiều tiếp tục rà soát, tham mưu bố trí, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để trụ sở để hoang, bỏ trống; khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp...