Thông qua nghị quyết liên quan tới cán bộ, công chức xã phường tại Hà Nội

TPO - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định việc chuyển cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thành cán bộ, công chức thuộc biên chế hành chính. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng thống nhất chi hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ người trồng đào, quất, phật thủ...bị thiệt hại do bão số 3.

Tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức sáng 19/11, HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua "Nghị quyết quy định việc chuyển cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thành cán bộ, công chức thuộc biên chế hành chính; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố".

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

Theo UBND thành phố Hà Nội, cán bộ làm việc tại xã, phường, thị trấn hiện do bầu cử, chưa được bổ nhiệm ngạch công chức. Trong khi đó, đội ngũ công chức phường đang thực hiện thí điểm chuyển thành công chức hành chính, được bổ nhiệm ngạch công chức theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 do UBND quận, thị xã tuyển dụng.

Hiện nay, việc sử dụng công chức phường chưa có tính liên thông. Khi thực hiện điều động, luân chuyển công chức phường đến cơ quan chuyên môn từ cấp huyện trở lên vẫn phải kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Cùng với đó, đội ngũ công chức xã, thị trấn chưa được bổ nhiệm ngạch công chức, thậm chí một số trường hợp còn chưa có trình độ chuyên môn đại học.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố là để thực hiện việc chuyển cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành cán bộ, công chức thuộc biên chế hành chính. Đồng thời, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

* Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024.

Theo UBND thành phố Hà Nội, đầu tháng 9/2024, bão Yagi (bão số 3) và mưa lũ sau bão đã ảnh hưởng rất lớn đến các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Thành phố cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, một số chủng loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao (cây quất cảnh, cây đào cảnh, cây phật thủ, cây cảnh, chim cút, chim bồ câu…) bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 chưa được quy định cụ thể về mức hỗ trợ. Do vậy, việc ban hành Nghị quyết để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão sớm ổn định sản xuất.

Theo Nghị quyết, đối tượng hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân có diện tích sản xuất cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão từ 30% trở lên.

Cụ thể, hỗ trợ từ 30 triệu đồng đến 90 triệu đồng/ha đối với với các loại cây trồng như: Cây quất cảnh, cây đào cảnh, cây phật thủ và một số loại cây trồng khác (cây mai trắng, cây phát lộc, cây nhài nhật, cây hoa giấy, cây hoa trà, cây mai tứ quý, cây lan tiêu).

Đồng thời, hỗ trợ đối với nuôi gia cầm như chim cút, chim bồ câu với mức hỗ trợ từ 6.000 đồng đến 35.000 đồng/con.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 37 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

HĐND thành phố Hà Nội sẽ ban hành 89 nghị quyết để triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024. Phát biểu khai mạc kỳ họp chuyên đề, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét 2 nhóm vấn đề chính thuộc thẩm quyền. Thứ nhất, là xem xét, quyết nghị về một số nội dung để kịp thời triển khai, thi hành Luật Thủ đô. Thứ hai, HĐND thành phố xem xét 4 nội dung quan trọng, để kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết của thành phố. Theo kế hoạch, HĐND thành phố sẽ ban hành 89 nghị quyết, gồm 76 nội dung quy phạm pháp luật và 13 nội dung văn bản cá biệt để triển khai Luật Thủ đô 2024. Dự kiến trong năm 2024, HĐND thành phố Hà Nội sẽ ban hành 28 nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025.