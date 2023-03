Cơ quan chức năng kết luận vụ việc công dân tố cáo bí thư đảng ủy phường ở Hà Nội

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Nguyễn Tuấn Dũng, trú tại 35 phố Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thường trú tại tổ 1, ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) tố giác một người có một thửa đất nhưng đã bán cho nhiều người, trong đó có ông Dũng.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, TAND thành phố Phú Quốc có văn bản trả lời, cho biết: Sau khi xem xét đơn của ông Dũng, đối chiếu với quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, TAND thành phố Phú Quốc đã thụ lý vụ án của ông Dũng và ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thay đổi hiện trạng thửa đất đang tranh chấp nói trên để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án. Đối với yêu cầu của ông Dũng đưa vụ án ra xét xử sớm, hiện nay TAND thành phố chưa hoàn tất các thủ tục tố tụng như xác minh, thu thập chứng cứ. Về việc này, Chánh án TAND thành phố Phú Quốc đã yêu cầu thẩm phán khẩn trương thực hiện các thủ tục tố tụng để sớm đưa vụ án trên ra xét xử.

2. Đơn của ông Hoàng Văn Lương, trú tại số nhà 36, ngõ 31 phố Nguyễn Cao (phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tố cáo bà Quách Ngọc Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạch Đằng và ông Đinh Hải Hoàng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) phường Bạch Đằng đã bao che để tiếp tục bầu cho bà Đàm Bích Diệp làm Bí thư Chi bộ 4 phường Bạch Đằng; đồng thời trả lời tố cáo của công dân bằng miệng là coi thường, xúc phạm cử tri.

Trước sự việc trên, Quận uỷ Hai Bà Trưng có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Nhận được đơn tố cáo, đại diện UBKT Quận uỷ đã làm việc với người tố cáo, sau đó Quận uỷ ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo đối với bà Quách Ngọc Thuỷ và ông Đinh Hải Hoàng. Ngày 22/12/2022, UBKT Quận uỷ Hai Bà Trưng đã ban hành kết luận, xác định những nội dung tố cáo trên là không có cơ sở; sau đó thông báo kết quả giải quyết tới người đã tố cáo.

3. Đơn của ông Cao Chí Khiêm và bà Bùi Thị Thanh, trú tại 87 đường số 1, khu dân cư An Trang, xã An Đồng, (An Dương, thành phố Hải Phòng) khiếu nại Quyết định số 4796 (ngày 30/12/2019) của UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường 724 đi qua xã Phúc Thọ (Lâm Hà) đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân tại địa phương; đồng thời tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong khi thi hành thực hiện dự án trên.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản hồi âm, cho biết đã chuyển đơn của ông Khiêm, bà Thanh tới UBND huyện Lâm Hà để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật; thông báo kết quả giải quyết đến Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng được biết.