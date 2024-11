Cần Thơ công bố thành lập Đảng bộ phường mới khi sáp nhập 4 phường

Đảng bộ phường Thới Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường (An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình), có 39 chi bộ, 4 đảng bộ bộ phận trực thuộc và 2.044 đảng viên.