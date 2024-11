Sáp nhập 4 phường ở quận trung tâm Cần Thơ

TPO - Bốn phường ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) sáp nhập thành một trong tháng 11 này. Việc sáp nhập được yêu cầu đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, không làm xáo trộn cuộc sống người dân.

Ngày 1/11, UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 1192 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Cần Thơ có 4 phường ở quận Ninh Kiều nhập thành 1, gồm các phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình, phường mới lấy tên Thới Bình, có diện tích tự nhiên gần 2km2; dân số hơn 56.300 người.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, trong thời gian sáp nhập các phường vẫn đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy chính quyền cho tới khi phường mới đi vào hoạt động, để không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cần Thơ cũng đặt lộ trình, trong tháng 11/2024, UBND quận Ninh Kiều chủ trì tổ chức công bố Nghị quyết của Quốc hội và công bố phường Thới Bình mới chính thức đi vào hoạt động; sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội của phường mới.

Đại biểu HĐND của 4 phường trước khi sắp xếp hợp thành HĐND của phường Thới Bình mới tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND phường Thới Bình mới sẽ bầu ra ra chủ tịch HĐND; các chức danh của HĐND, UBND cùng cấp và hoạt động cho đến khi HĐND khóa tiếp theo được bầu.

Các khu vực thuộc phường Thới Bình mới được giữ nguyên, ổn định tổ chức và hoạt động như hiện nay. Trường hợp sau khi sắp xếp, các khu vực trùng tên nhau, UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo phường mới thực hiện trình tự, thủ tục đổi tên.

Giữ nguyên và ổn định tổ chức các trường học, trạm y tế trên địa bàn các phường sau sáp nhập, không ảnh hưởng tới việc học tập, khám chữa bệnh của học sinh, nhân dân. Việc điều chỉnh nếu có thực hiện sắp xếp sau khi phường mới hoạt động ổn định.

Về nhân sự, trong tháng 11/2024, UBND quận Ninh Kiều xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức của phường Thới Bình mới (nhân sự giữ lại, nhân sự điều chuyển, nhân sự tinh giản). Sau sắp xếp phường mới, quận sẽ có kế hoạch, lộ trình giải quyết hợp lý các trường hợp dôi dư, đảm bảo hoàn thành chậm nhất là 5 năm kể từ tháng 11/2024.