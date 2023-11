Cần Thơ rà soát các tuyến đường được dừng, đỗ xe

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện kết luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về tình hình quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, sắp xếp đỗ xe tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND quận/huyện khảo sát, tham mưu, đề xuất UBND thành phố đầu tư xây dựng, phát triển thêm bãi đậu xe trong nội thị thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng các bãi đậu xe; nghiên cứu hướng dẫn, khuyến khích, vận động các tổ chức, người dân nếu có điều kiện, mặt bằng tham gia đầu tư xây dựng các bãi đậu xe.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát lại các tuyến đường, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất tuyến đường, đoạn đường nào được dừng, đậu đỗ xe, sử dụng lòng đường, vỉa hè…; đề xuất vị trí thực hiện việc kẻ vạch bãi đậu, đỗ xe trên các tuyến đường; xây dựng đề án trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, khai thông cống rãnh, kịp thời nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa và triều cường.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng một số loại hình thu phí, lệ phí được phép thu theo thẩm quyền, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND quận/huyện được giao nhiệm vụ chủ động làm việc với chủ đầu tư các dự án khu dân cư chưa bàn giao cho địa phương quản lý để rà soát, xác định tuyến đường, khu vực sử dụng để bố trí đậu đỗ xe, tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Thời gian tới, khi thực hiện phê duyệt, cấp phép các dự án khu dân cư, kể cả việc cấp phép cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại... phải lưu ý tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí quỹ đất để xây dựng bãi đậu đỗ xe theo đúng quy định.

Rà soát, đánh giá lại tình trạng các vỉa hè của các tuyến đường trên địa bàn để tính toán, quy định cụ thể việc cho phép sử dụng một phần vỉa hè để người dân có thể hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Công an thành phố phối hợp các ngành chức năng có liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đỗ xe trái quy định, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố…