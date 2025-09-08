Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Căn nhà 75m2 trắng tinh khôi ngập tràn cây xanh sau 2 năm sử dụng

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đã được hoàn thiện cách đây 2 năm, ngôi nhà không chỉ tiếp tục giữ được sự mới mẻ thú vị cho không gian sống mà còn phát triển thêm thảm thực vật xanh mát khắp các vị trí trong - ngoài ngôi nhà.

Căn nhà phố 75m2 được xây dựng với ý tưởng về một không gian sống tràn ngập cây xanh cho gia đình có trẻ nhỏ ở TP.HCM.

fb-img-1756090866767.jpg
fb-img-1756090873074.jpg
fb-img-1756090742568.jpg
fb-img-1756090904872.jpg
fb-img-1756090900752.jpg
fb-img-1756090892610.jpg

Sau 2 năm đi vào sử dụng, thảm thực vật quanh nhà được chăm sóc và phát triển mạnh mẽ. Kết hợp với hình khối thú vị của khu vực giếng trời và cầu thang, ngôi nhà trông như một vườn treo xanh mát.

fb-img-1756090687538.jpg
fb-img-1756090720557.jpg
fb-img-1756090685024.jpg

Cuộc sống với những trải nghiệm thú vị của các thành viên nhỏ trong gia đình giữa vườn cây xanh là điều đáng quý trong bối cảnh môi trường nhiều hạn chế hiện nay.

fb-img-1756090682959.jpg
fb-img-1756090724524.jpg
fb-img-1756090715557.jpg
fb-img-1756090726572.jpg

Nhóm thiết kế và gia chủ lựa chọn đa dạng các loài thực vật, kiểng lá đa tầng tán, các loại dây leo,... để phủ xanh ngôi nhà. Với diện tích mặt kính lớn và giếng trời đón nắng, không khí trong nhà vẫn được điều hòa ổn định nhờ lớp cây xanh và hồ bơi tại tầng trệt.

fb-img-1756090728937.jpg
fb-img-1756090734546.jpg
fb-img-1756090908130.jpg

Không gian của ngôi nhà vừa sáng thoáng vừa xanh mát là thiết kế kiến trúc vừa vặn cho nhà ở đô thị.

Thúy Hiền
SDAG - Space Design Archgroup
#nhà trắng #vườn cây xanh #thiết kế nhà #khoảng không xanh

Cùng chuyên mục