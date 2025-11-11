Cần kiểm tra mật độ xương định kỳ để tìm giải pháp phòng ngừa loãng xương

Hầu hết người Việt đều có mật độ xương thấp, nguy cơ loãng xương cao, do đó nên đi kiểm tra sức khỏe xương định kỳ để tìm các giải pháp phòng ngừa loãng xương từ sớm – Đây là khuyến cáo của Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhãn hàng Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam trong Chương trình “Anlene MoveCheck – Kiểm tra sức khỏe xương”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đồng hành cùng người Việt xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng từ bên trong, bắt đầu từ hệ cơ xương khớp.

ký kết hợp tác giữa nhãn hàng Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác, Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ chuẩn hóa năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên của Anlene tham gia Chương trình kiểm tra sức khỏe xương “Anlene MoveCheck”. Bên cạnh đó, các bài viết truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ được hai bên triển khai thực hiện và công bố rộng rãi nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn, thông tin dinh dưỡng khoa học cho người Việt.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene (Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam), chia sẻ: “Trong hơn 30 năm qua, Anlene luôn tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới dinh dưỡng để giúp hàng triệu người trên thế giới duy trì khả năng vận động linh hoạt. Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, vun đắp một sức khỏe tốt để có một cuộc sống tràn đầy năng lượng”.

Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam khẳng định: “Việc hợp tác với Anlene không chỉ dựa trên nền tảng sứ mệnh chung, mà còn là sự kết nối giữa một thương hiệu quốc tế uy tín và một tổ chức y học và sức khỏe hàng đầu trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam nhằm ứng dụng những kết quả, thành tựu y học vì sức khỏe người dân Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động sắp tới sẽ tạo nên những tác động tích cực và bền vững”.

“Anlene MoveCheck” là dự án được nhãn hàng Anlene triển khai từ thực tế báo động về tình trạng sức khỏe xương của người Việt Nam. Chương trình giúp mỗi người tham gia có thể đánh giá sức khỏe hệ xương, phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và được hướng dẫn cách cải thiện khả năng vận động. Thông qua việc sử dụng thiết bị y tế chuyên dụng với công nghệ siêu âm, tích hợp phần mềm chẩn đoán tối ưu, các chuyên viên của Anlene sẽ hỗ trợ đo mật độ xương của người tham gia và đưa ra kết quả một cách tương đối chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Cùng với đó là hoạt động tư vấn dinh dưỡng và truyền thông sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với tình trạng của từng người.

Tập huấn cho tư vấn viên của Anlene nhằm chuẩn hóa đội ngũ tư vấn viên

“Hành trình Anlene MoveCheck của chúng tôi là một hành trình đầy tự hào và yêu thương khi đã và đang được triển khai liên tục trong suốt 17 năm qua trên khắp lãnh thổ Việt Nam và đã tiếp cận và thực hiện đo xương cho hơn 1 triệu người dân tại nhiều tỉnh thành, nhằm lan tỏa tinh thần sống tích cực, chủ động, vui khỏe vững vàng”, ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong hai năm tới, Anlene sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chương trình đến các vùng nông thôn và các nhà thuốc truyền thống, hướng tới mục tiêu thực hiện gấp đôi số ca đo xương so với giai đoạn năm 2024-2025 nhằm trao cơ hội kiểm tra sức khỏe xương cho hơn 200.000 người mỗi năm.

Đánh giá cao Chương trình “Anlene MoveCheck – Kiểm tra sức khỏe xương” của nhãn hàng Anlene, TS.BS Trương Hồng Sơn cho rằng đây là cơ hội tốt để người dân có thể kiểm tra được mật độ xương của mình, đồng thời biết được các kiến thức trong bảo vệ sức khỏe xương, phòng ngừa nguy cơ loãng xương. Nếu mật độ xương thấp, người dân cần có sự điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tìm kiếm các giải pháp can thiệp về dinh dưỡng. Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, thực tế, thực phẩm trong khẩu phần ăn của người Việt hàm lượng canxi không cao, do đó cần bổ sung thêm canxi, Vitamin D, vitamin nhóm B...từ nhiều nguồn khác. Và Anlene là một sản phẩm bổ sung có đầy đủ canxi, vitamin D, hoạt chất MFGM (màng cầu chất béo sữa) và vitamin nhóm B giúp cải thiện sức khỏe xương, khớp, cơ bắp, tăng cường sự dẻo dai.

Ông Roshan De Silva - Tổng Giám đốc Công ty Fonterra Brands Việt Nam, cho rằng, sự hợp tác của hai bên nhằm chia sẻ chung một mục tiêu – đó là nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người Việt chủ động hơn và hiểu biết hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Sự hợp tác này chứng minh, chỉ khi doanh nghiệp, giới khoa học và cộng đồng cùng bắt tay thì mới có thể tạo nên những thay đổi tích cực, sâu rộng và bền vững cho sức khỏe người Việt./.