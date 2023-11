Cần gắn kết việc phản bác các luận điệu sai trái, thù địch với lan tỏa thông tin tích cực

TPO - Ngày 10/11, Bộ Công an tổ chức tọa đàm với chủ đề "Phát huy vai trò báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", kết hợp với việc trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022-2023 trong CAND.

Dự buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương và nhiều đơn vị khác.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an khẳng định, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND đã phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản CAND sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch.

Báo chí CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản ánh, đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái; nhiều bài viết, phóng sự được thực hiện công phu, bám sát vấn đề thời sự, góp phần ngăn chặn hành vi phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu khách mời đã trao đổi, góp ý, cũng như gợi mở, định hướng nhiều giải pháp quan trọng, góp phần giúp đội ngũ những người làm báo, truyền thông trong CAND nâng cao hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Cùng với việc ghi nhận và biểu dương 197 tập thể và cá nhân đã đóng góp bài viết xuất sắc về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một mục tiêu quan trọng không thể từ bỏ.

Thượng tướng cũng chia sẻ về tầm quan trọng của nền tảng tư tưởng, cơ sở, lý luận, quan điểm chỉ đạo, ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho sự phát triển. Ông đặt ra những vấn đề cơ bản, trong đó nền tảng tư tưởng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lý luận, quan điểm chỉ đạo, và là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc.

Thượng tướng bày tỏ quan điểm, tham nhũng và tiêu cực tồn tại ở mọi chế độ, với mức độ khác nhau, gây ra nhiều hệ lụy phức tạp trong đời sống xã hội. Hậu quả của tham nhũng không chỉ ảnh hưởng xấu đến nhiều lĩnh vực mà còn làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định tầm quan trọng của công tác truyền thông trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, song thời gian tới, công tác truyền thông cần đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị cần gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc "phủ xanh", lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng việc “tự soi”, “tự sửa”, tự phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh về việc xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan báo chí.