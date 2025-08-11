Cần cẩu va dây điện, 2 người thương vong

TPO - Khi xe đang cẩu cống và giàn giáo thì trúng vào dây điện. Hai người bị điện giật, phụ xe tử vong, tài xế ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 11/8, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Phết (SN 1980, quê An Giang) điều khiển xe ô tô biển số: 61C-538.79 chở ông Trần Minh Dũng (SN 1959, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), Giám đốc Công ty CP Gạch ngói Thạch Bàn số 3 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp, TPHCM), đến kiểm tra nhân viên làm việc.

Hiện trường vụ việc

Khi tới nơi, cả hai phát hiện anh Nguyễn Thanh Lành (SN 1983, ngụ TPHCM) cùng anh Trịnh Đại Phát (SN 2005, quê Cần Thơ) đang cẩu cống và giàn giáo thì cần cẩu trúng dây điện.

Anh Trịnh Đại Phát, phụ xe cẩu bị điện giật tử vong. Tài xế Nguyễn Thanh Lành bị ngất xỉu được đưa đến Bệnh viện Châu Thành cấp cứu.

Ngay sau khi biết được vụ việc, Công an phường Tân Hiệp, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Viện kiểm sát khu vực 17 đã đến hiện trường phối hợp xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.