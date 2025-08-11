Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần cẩu va dây điện, 2 người thương vong

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi xe đang cẩu cống và giàn giáo thì trúng vào dây điện. Hai người bị điện giật, phụ xe tử vong, tài xế ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 11/8, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Phết (SN 1980, quê An Giang) điều khiển xe ô tô biển số: 61C-538.79 chở ông Trần Minh Dũng (SN 1959, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), Giám đốc Công ty CP Gạch ngói Thạch Bàn số 3 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp, TPHCM), đến kiểm tra nhân viên làm việc.

bd-1.jpg
Hiện trường vụ việc

Khi tới nơi, cả hai phát hiện anh Nguyễn Thanh Lành (SN 1983, ngụ TPHCM) cùng anh Trịnh Đại Phát (SN 2005, quê Cần Thơ) đang cẩu cống và giàn giáo thì cần cẩu trúng dây điện.

Anh Trịnh Đại Phát, phụ xe cẩu bị điện giật tử vong. Tài xế Nguyễn Thanh Lành bị ngất xỉu được đưa đến Bệnh viện Châu Thành cấp cứu.

Ngay sau khi biết được vụ việc, Công an phường Tân Hiệp, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Viện kiểm sát khu vực 17 đã đến hiện trường phối hợp xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi
#thương vong #tử vong #tài xế #phụ xe #điện giật #dây điện #cần cẩu #làm việc #cống

Xem thêm

Cùng chuyên mục