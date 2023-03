Cán bộ, đảng viên, công chức Hà Nội ký cam kết không ép buộc, kích động người khác uống rượu, bia

TPO - Thực hiện chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm "người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn", quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai ký cam kết tới cán bộ, công chức, người lao động... trên địa bàn không lôi kéo, ép buộc, kích động người khác uống rượu, bia.

Theo Trung tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn phải quán triệt, tổ chức ký cam kết đến 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm các quy định; tuyệt đối không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; không can thiệp, tác động đến các lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra xử lý.

Theo ông Đang, quận Hoàn Kiếm sẽ xử lý nghiêm cả trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và người can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Trần Hồng Đức, Phó trưởng Công an phường Hàng Bài cho biết, Ban chỉ đạo 197 phường vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023 và chuyên đề "xử lý nồng độ cồn" trên địa bàn.

Theo Trung tá Đức, tại hội nghị, phường đã tổ chức cho lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn; đại diện cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn; cán bộ chiến sĩ, công chức, người lao động tại phường Hàng Bài ký cam kết về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, từ ngày 8/2 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 132 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, bản cam kết yêu cầu, với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, người lao động không được lôi kéo, xúi giục, kích động, ép buộc người khác uống rượu, bia; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; không can thiệp, tác động đến các lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Theo chuyên đề của quận Hoàn Kiếm, Công an quận thành lập các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên toàn địa bàn quận. Đội CSGT đường bộ số 1 - PC08 Công an thành phố thành lập các tổ công tác phối hợp với công an các phường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến, địa bàn theo phân công, phân cấp của công an thành phố.

Công an các phường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, thông báo tới tổ công tác của quận để bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp kiểm tra, xử lý.

Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố về tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, Ban ATGT thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban ATGT thành phố về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý hoặc báo cáo đột xuất (khi được yêu cầu) về Sở GTVT Hà Nội - cơ quan thường trực của Ban ATGT thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND thành phố theo quy định. Sở Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.