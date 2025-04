Cấm nhiều tuyến đường phục vụ Carnaval Hạ Long

TPO - UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo về việc cấm đường, hạn chế phương tiện giao thông trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức chương trình Carnaval Hạ Long 2025.

Theo đó, thành phố sẽ cấm các phương tiện (trừ xe ưu tiên như xe cứu thương, cứu hỏa, xe đại biểu và phương tiện phục vụ Carnaval) lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ vòng xuyến giao với đường Châu Mỹ đến vòng xuyến giao với đường Thương Cảng (phường Bãi Cháy).

Hạn chế xe tải, xe khách (trừ xe đại biểu) lưu thông trên đường Hạ Long, đoạn từ vòng xuyến Hoàng Quốc Việt đến trước khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh.

Đặc biệt, sau 21h ngày 1/5, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông từ hướng Hạ Long - Bãi Cháy rẽ xuống đường Hải Quân. Thời gian áp dụng áp dụng từ 17h đến khi kết thúc sơ duyệt, tổng duyệt chương trình trong các ngày 28-29/4 và 15h ngày 1/5 đến khi kết thúc Chương trình Carnaval Hạ Long 2025.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hạ Long yêu cầu tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyển đất đá, vật liệu rời trên toàn địa bàn từ 0h ngày 27/4 đến hết ngày 4/5 nhằm bảo đảm môi trường sạch đẹp và trật tự đô thị trong dịp lễ.

Công an tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì, chỉ đạo Công an TP. Hạ Long, Công an phường Bãi Cháy và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời xây dựng phương án phân luồng chi tiết, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt tại khu vực diễn ra sự kiện.

Carnaval Hạ Long 2025 là một trong những điểm nhấn khởi động mùa cao điểm du lịch hè của TP. Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh. Năm nay, chương trình sẽ có nhiều điểm nhấn khác biệt, trong đó, phải kể đến không gian nghệ thuật kết hợp lễ hội đường phố với sự tham gia của lượng lớn diễn viên chuyên và không chuyên. Hệ thống máy móc, thiết bị chuyên nghiệp được đầu tư đồng bộ. Hiện, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất đến 90% với kỳ vọng sẽ mang tới cho người dân, du khách một Carnaval mãn nhãn, ấn tượng.

Với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2025 - Kết nối di sản, tiên phong tỏa sáng”, chương trình gồm 4 phần: Nghệ thuật khai mạc; đại vũ hội Carnaval Hạ Long; trình diễn DJ; bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Với ý tưởng hội tụ di sản phi vật thể 3 miền trên nền di sản - kỳ quan Vịnh Hạ Long, đồng thời mang trở lại không khí lễ hội đường phố đậm chất Carnaval, tạo những điểm nhấn khác biệt cho lễ hội năm nay. Chương trình quy tụ dàn diễn viên lên tới 1.000 người, đem tới hình ảnh một vùng đất di sản xinh đẹp, giàu giá trị lịch sử, văn hóa.