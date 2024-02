Cách khắc phục đau rát và 'bệnh sợ gần gũi' cho chị em sau khi sinh nở

TPO - Cơ thể của một người phụ nữ trước và sau khi sinh rất khác nhau. Người phụ nữ sau khi sinh con dường như là một bản dạng mới so với chính họ trước đây. Làm thế nào để ứng xử với cái người phụ nữ mới này, với những triệu chứng khó chịu ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống.

Chúng tôi đã gửi những câu hỏi của bạn đọc tới bác sĩ CKII Bùi Thị Hồng Thúy - Phó khoa PHCN Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thưa bác sĩ, hộp thư Thì thầm bên gối của chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của một bạn năm nay mới ngoài 30 tuổi. Bạn ấy cho biết mới sinh em bé được gần 3 tháng và cảm thấy đau mỗi khi gần gũi chồng. Bác sĩ có thể cho biết hiện tượng đó là do những nguyên nhân gì?

Co thắt âm đạo gây đau là phản ứng bình thường trong khi quan hệ. Nhưng nếu bạn cảm thấy cơn đau này gây cảm giác khó chịu, đau rát, hoặc tình trạng đau diễn ra ngay cả khi không có vật lạ trong âm đạo thì cần chú ý đến một số nguyên nhân hay gặp như trạng thái tinh thần căng thẳng, stress, lo sợ; Viêm âm đạo: do vi khuẩn tấn công, do âm đạo khô, ít tiết dịch; Viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến; Viêm vùng chậu.

Đặc biệt cần chú ý nguyên nhân hay gặp mà mọi người thường bỏ qua đó là: Rối loạn chức năng cơ sàn chậu. Vùng sàn chậu gồm tất cả các cấu trúc nằm bên trong khung xương chậu: từ khớp mu đến xương cụt, từ thành chậu bên này sang thành chậu bên kia và được hình thành từ nhiều khối cân, cơ đan xen nhau.

Theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì hiện tượng đau khi quan hệ tình dục rất có thể là do hệ thống cơ sàn chậu suy yếu dẫn đến việc đau khi co thắt. Đây rất có thể là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ sẽ mất hứng trong câu chuyện gối chăn và điều này thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mỗi con người. Vậy thì có những hỗ trợ gì về y khoa để cải thiện tình trạng này?

Để đánh giá chức năng hệ thống cơ sàn chậu, bạn sẽ được lập hồ sơ đánh giá chức năng sàn chậu, gồm hỏi bệnh và thăm khám, mất khoảng 45 phút, tùy tình trạng của bạn, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm chuyên biệt như: Siêu âm bụng ( bạn cần nhịn tiểu hoặc hơi mắc tiểu) đánh giá độ nâng và giữ của cơ sàn chậu; Đo điện cơ sàn chậu; Hướng dẫn ghi nhật ký đi tiểu trong 2 ngày; Xét nghiệm nước tiểu; Đo niệu động học; MRI động vùng bụng chậu, khi sa tạng có kèm biểu hiện táo bón kéo dài; Siêu âm cơ thắt hậu môn

Tùy mức độ bệnh lý, bạn sẽ được tư vấn điều trị hoặc nội khoa với vật lý trị liệu hoặc phải phẫu thuật.

Ngoài những hỗ trợ y khoa như bác sĩ vừa chia sẻ, việc tập luyện của mỗi cá nhân có vai trò như thế nào để trả lại cho chị em một cơ thể lành mạnh, một “cô bé” hay như ngôn ngữ hiện đại gọi là “tiểu Eva” như trước. Có ai không tập luyện gì mà cơ thể tự hồi phục hay không?

Thông thường sau sinh nở cơ sàn chậu sẽ cần có thời gian 2 tháng để tự phục hồi. Sau 3 tháng tập nhẹ nhàng, sau 6 tháng tập tăng tiến tăng dần. Nhưng nếu sau 6 tháng tập luyện tình trạng són rỉ tiểu, đau rát khi quan hệ vẫn diễn ra thì lúc đó ta cần hiểu mình đã là bệnh nhân, cần đến cơ sở y tế thăm khám để được thăm khám và điều trị.

Vậy với những chị em không có thời gian để đi tập luyện thì bác sĩ có gợi ý gì hay không?

Vâng, trường hợp chị em không có thời gian đi tập luyện thì tôi sẽ hướng dẫn các bài tập sau đây.

Bài tập Kegel do bác sĩ phụ khoa Arnold Kegel Henry đưa ra vào năm 1948. Đây là bài tập thể dục dành cho cơ vùng đáy xương chậu - khu vực bảo vệ cơ quan sinh dục. Bài tập Kegel giúp kích hoạt cơ đáy chậu và giúp cơ quan sinh dục, cơ vòng hậu môn được săn chắc hơn.

Các bằng chứng khoa học cho thấy phương pháp này còn giúp người tập cải thiện ham muốn tình dục, kéo dài thời gian quan hệ, tăng hưng phấn và phát huy lợi ích đến sức khỏe tình dục nói chung.

Trước hết, người tập phải xác định được cơ vùng sàn chậu cần tập, biết cách tập co, thắt cơ như thế nào khi tập luyện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ngồi hoặc nằm, thả lỏng cơ ở đùi, mông và bụng.

Bước 2: Co thắt cơ vòng ở quanh trực tràng lại như thể cố nín đi tiểu hay đi ngoài, sau đó thả lỏng các cơ này, co thắt lại và thả lỏng lại một hai lần cho đến khi xác định đúng cơ cần tập luyện. Trong quá trình tập luyện, bệnh nhân cố gắng đừng co thắt các cơ hai mông, đùi, cơ bụng...

Bước 3: Khi đi tiểu, cố gắng nín tiểu giữa chừng trong khoảng thời gian ngắn rồi tiểu tiếp.

Sau khi xác định được cơ vùng sàn chậu cần tập, bắt đầu tiến hành tập luyện bài tập Kegel.

Tư thế tập: Có thể tập ở bất kỳ tư thế nào trong ba tư thế sau:

Ngồi: Ngồi thẳng lưng ở trên một chiếc ghế, đầu gối hơi đưa ra ngoài, hoặc ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hoặc ngồi duỗi thẳng chân ra phía trước.

Nằm: Nằm ngửa ở tư thế thẳng hoặc gối đầu lên một chiếc gối, co đầu gối lại, bàn chân để chếch ra ngoài.

Đứng: Đứng bám vào ghế, đầu gối hơi cong, vai rộng, bàn chân và ngón chân hơi cách nhau chỉ ra phía ngoài.

Động tác tập:

Cấp độ 1: Nín tiểu

Hãy co cơ âm đạo rồi thả lỏng giống như khi bạn đang đi tiểu rồi nín lại giữa chừng. Hãy lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần trong thời gian 10 - 20 phút, mỗi ngày tập ít nhất hai lần để mang đến hiệu quả tốt nhất.

Trong khi luyện tập, hãy nhớ là không gây co cơ bụng, chân, lưng và mông (sau khi tập, bạn cảm thấy mỏi các cơ này thì chứng tỏ chưa tập đúng cách). Bạn có thể đặt tay lên bụng trong khi tập. Nếu thấy bụng hơi phập phồng là chưa đạt. Khi tập phải thở đều, chậm và sâu.

Cấp độ 2: Tập Kegel với ngón tay

Hãy rửa sạch tay của bạn trước khi tập luyện. Hãy luồn một ngón tay của bạn vào âm đạo và tìm cách co cơ âm đạo thắt chặt lấy ngón tay của bạn. Bạn sẽ cảm thấy âm đạo co lại.

Bài tập này đã nâng cao và khó hơn bài tập trên một chút. Chính vì vậy đừng nản lòng nếu bạn không làm được ngay.

Cấp độ 3: Co thắt âm đạo, giữ nguyên 5 giây. Sau 3 lần liên tục giữ nguyên co thắt và đếm đến 5, bạn thả lỏng ngược trở lại, từng nấc một, mỗi nấc đếm đến 5.

Bài tập này sẽ mất thời gian và yêu cầu sự kiên trì hơn những bài tập trước đó nhưng chắc chắn hiệu quả mà nó mang lại cũng tốt hơn rất nhiều.

Cấp độ 4: Lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần: Khi đã đạt được kết quả tập các cấp độ trên, bạn hãy năng tập luyện ở mức khó hơn như sau:

Co cơ âm đạo 3 giây, thả lỏng. Lặp lại 10 lần.

Co thắt và thả lỏng càng nhanh càng tốt. Lặp lại 25 lần.

Chị em có thể tập bài tập Kegel ở mọi lúc, mọi nơi cả khi đang ngồi làm việc, khi đang nấu nướng vì không ai phát hiện ra việc bạn đang tập luyện. Nên tập ngay khi mang thai và ngay sau khi sinh nở, nó không có tác dụng phụ, không cần sử dụng thuốc, lại có thể mang lại hiệu quả rõ rệt cho đời sống tình dục của bạn. Các bạn nên tập từng bước, làm tốt bài 1 mới chuyển bài 2…

Tuy nhiên để phục hồi cơ sàn chậu tốt hơn, bệnh nhân hãy đến gặp các nhà trị liệu để được lên phác đồ trị liệu tập luyện phù hợp với từng cá thể.