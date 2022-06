Các loại máy tính được phép mang vào phòng thi lớp 10 ở Hà Nội

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo quy định về danh sách các loại máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Theo đó, loại được đem vào phòng thi là máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Danh sách một số máy tính được phép mang vào phòng thi, gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FZ-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X…

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18-19/6.

Cụ thể, sáng 18/6, các thí sinh dự thi Ngữ văn (tự luận 120 phút); chiều 18/6, thi Ngoại ngữ (trắc nghiệm 60 phút); sáng 19/6, thi Toán (tự luận 120 phút).

Với các thí sinh dự thi môn chuyên sẽ tham dự vào ngày 20/6.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 (trong đó có 321 thí sinh tự do); số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516. Thành phố tổ chức số phòng thi là 4.550 tại khoảng 210 điểm thi.

Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

Về tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập sử dụng phương thức “Xét tuyển”, nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào: Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

Về tuyển sinh vào lớp 10 học chương trình song bằng tú tài, Sở Giáo dục và Đào tạo đang trình UBND thành phố xin phép được tiếp tục tuyển sinh lớp 10 song bằng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với chỉ tiêu 4 lớp/trường.

Dự kiến, phương thức tuyển sinh giữ ổn định như năm học 2021-2022: Tổ chức thi tuyển 2 vòng (vòng 1, học sinh dự thi 3 bài thi cùng với kỳ thi vào 10 THPT công lập không chuyên; vòng 2, thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc).

Lịch thi vào lớp 10 cụ thể như sau: