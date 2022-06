Quảng Ninh công bố điểm thi lớp 10: 50% dưới trung bình môn Toán và Ngoại ngữ

TPO - Kết thúc hai ngày thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023 tại TPHCM, nhiều chuyên gia nhận xét đề thi hay, vừa sức với học sinh, do đó dự đoán điểm chuẩn sẽ không nhiều biến động so với các năm trước.

TPO - Vụ gian lận thi cử năm 2018 với hàng loạt bản án nghiêm khắc đối với những người công tác trong ngành giáo dục những tưởng đã là bài học đắt giá, đủ sức răn đe. Vụ việc Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 2 cựu giảng viên Trường Đại học Sư phạm vì liên quan đến quy trình ra đề môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cho thấy công nghệ hiện đại đến đâu, quy trình có chặt chẽ đến mấy nhưng giáo viên tha hóa thì rất khó kiểm soát.

TP - Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ GD&ĐT do có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi; ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.