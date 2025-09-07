Các KOL/KOC sẽ gặp nhiều rủi ro khi không được trang bị các kiến thức nền tảng

SVO - Gần đây, nhiều KOL/KOC có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vi phạm pháp luật. Phải làm gì để các KOL/KOC tránh được những sai lầm đáng tiếc, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng, của xã hội? Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Tony Dzung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBR Holdings.

Thưa ông, với tư cách là một chuyên gia về truyền thông và là người đã tư vấn thành công cho nhiều KOL/KOC (Key Opinion Leader/Key Opinion Consumer) trong thời gian qua, ông nhận xét gì về các KOL/KOC ở Việt Nam hiện nay?

Ông Tony Dzung: Tôi thấy xu hướng phát triển của KOL/KOC hiện nay, ở Việt Nam cũng giống như trên thế giới, là rất bình thường, do sự bùng nổ của mạng xã hội. Và mỗi người sẽ đóng vai trò giống như một đài truyền hình, một kênh phát thanh. Chúng ta có thể tiếp cận được hàng nghìn người, hàng trăm nghìn người, hàng triệu người, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta có quyền sử dụng các mạng xã hội khác nhau như: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube,... thì xu hướng KOL/KOC ở Việt Nam phát triển là hiển nhiên và mọi người sẽ tận dụng mạng xã hội để có thể chia sẻ về quan điểm, về góc nhìn, về kiến thức, kinh nghiệm của mình... Việc chúng ta chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan điểm ở trên mạng xã hội sẽ đánh vào “cái tôi” của mọi người. Mọi người thích được chia sẻ quan điểm, tư duy kinh nghiệm của mình.

Ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ liên quan đến câu chuyện làm kinh doanh, cụ thể ở đây là kiếm tiền trên mạng xã hội. Mọi người sẽ có những tệp khách hàng, mục tiêu của mình trên mạng xã hội và thông qua việc chia sẻ giá trị, bắt đầu tiếp cận khách hàng của mình, kết nối với sản phẩm. Sau đó họ nuôi dưỡng khách hàng của mình và chuyển đổi khách hàng.

“Chắc chắn làn sóng AI sẽ giúp các KOL/KOC bùng nổ hơn, có nhiều ý tưởng hơn và lan tỏa giá trị tốt hơn nếu như họ biết cách sử dụng hiệu quả”.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến, mọi người có thể tạo ra rất nhiều nội dung (content). Ngày xưa không có AI, chúng ta có thể có ít ý tưởng. Nhưng bây giờ với AI, chúng ta có thể có hàng trăm nghìn ý tưởng, chúng ta có thể tạo ra hàng trăm content trong một ngày, thậm chí là hàng nghìn. Bởi vì cỗ máy AI đã vận hành thì sẽ cho ra rất nhiều content. Và những người biết sử AI một cách thông minh, chắc chắn sẽ cho ra kết quả rất tốt. Chắc chắn làn sóng AI sẽ giúp các KOL/KOC bùng nổ hơn, có nhiều ý tưởng hơn và lan tỏa giá trị tốt hơn nếu như họ biết cách sử dụng hiệu quả.

Ông Tony Dzung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBR Holdings.

Nhiều KOL/KOC ở Việt Nam hiện nay đang là sinh viên, ông nhận xét gì về nhóm này?

Ông Tony Dzung: KOL/KOC không chỉ là dừng lại ở câu chuyện sinh viên. Tôi thường xuyên tham dự các diễn đàn quốc tế uy tín và nhận thấy có nhiều bạn là KOL/KOC từ khi còn rất nhỏ. Đây là một điều hiển nhiên, bởi vì càng ngày, trẻ em hay giới trẻ được tiếp xúc mạng xã hội càng nhiều hơn. Việc trở thành một KOL/KOC khi còn rất trẻ, đặc biệt là sinh viên, sẽ có hai mặt.

Thứ nhất, chúng ta có quyền sử dụng công nghệ để trao giá trị. Chúng ta có thể bán hàng, làm marketing… Chúng ta có thể kinh doanh và từ đó sinh ra một nhóm bạn đặc biệt. Ngày xưa là dùng Facebook, Google, sau đó là nền tảng của Thương mại điện tử, đặc biệt đến bây giờ là xu hướng của Tiktok, nó góp phần sinh ra một thế hệ Gen Z. Họ sử dụng mạng xã hội hiệu quả và có thể tạo ra một tệp khách hàng của mình trên nền tảng Tiktok, đặc biệt là short clips. Và bây giờ, Facebook cũng có short clips, rồi Youtube cũng có short clips, thậm chí là Zalo cũng có short clips. Đặc biệt, các bạn trẻ bây giờ sử dụng rất thành thạo công nghệ và các bạn tạo ra được những tệp theo mục tiêu của mình. Các bạn ấy biết sử dụng công nghệ để ứng dụng vào trong cuộc sống, ứng dụng vào việc phát triển bản thân đội ngũ ở trong công việc, các bạn có thể kiếm tiền rất sớm. Các bạn ấy sẽ phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt và có thể hiện đại hơn các thế hệ trước rất nhiều. Tuy nhiên, kiếm tiền nhanh hơn cũng sẽ có những hệ lụy.

Các bạn cần được đào tạo, cần được học để trở thành một KOL/KOC chuyên nghiệp. Bởi vì, nhiều KOL/KOC hiện mới chỉ đơn giản có kiến thức về mặt chuyên môn và chia sẻ. Họ còn thiếu những kiến thức về mặt xã hội, về mặt pháp luật, về câu chuyện kinh doanh chẳng hạn. Điều này sẽ rất rủi ro.

Các bạn nên tham gia các lớp đào tạo bài bản, chính thống hoặc các chương trình đào tạo ngắn hạn uy tín để có thể trở thành KOL/KOC chuyên nghiệp. Hiện có rất nhiều chương trình đào tạo cho KOL/KOC ở Việt Nam và nước ngoài, mọi người có thể tham khảo, ví dụ như tại MasterClass, Udemy,… Ở Việt Nam các chương trình đào tạo này chưa nhiều hoặc chưa chính thống, nhưng ở nước ngoài thì khá phổ biến. Đối với tôi, để làm được KOL/KOC một cách chuyên nghiệp, chúng ta bắt buộc phải học. Học để đào sâu chuyên môn hoặc hiểu thêm về kinh doanh, để làm bài bản hơn. Chúng ta phải có kiến thức, am hiểu về mặt chính trị, xã hội, luật pháp... để làm công việc này.

“Đối với tôi, để làm được KOL/KOC một cách chuyên nghiệp, chúng ta bắt buộc phải học”.

Gần đây, nhiều KOL/KOC có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vi phạm pháp luật. Phải làm gì để các KOL/KOC tránh được những sai lầm đáng tiếc, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng, của xã hội?

Ông Tony Dzung: Hiện tại, tôi đang đào tạo chủ yếu là chủ doanh nghiệp và họ đồng thời là các KOL/KOC. Tôi thấy kiến thức nền tảng là quan trọng nhất với các học viên này, tức là ngoài kiến thức về mặt chuyên môn thì họ cần có kiến thức về xã hội, luật pháp... Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp mắc sai lầm. Sai lầm ở đây liên quan đến vấn đề con người. Thứ nhất là có thể do thiếu hiểu biết về pháp luật. Thứ hai là do lòng tham. Tức là có một nhóm không biết, không hiểu biết về pháp luật và vô tình vi phạm. Còn nhóm thứ hai là họ cố tình vi phạm.

Nhiều năm nay, tôi vẫn hay chia sẻ và áp dụng một vòng tròn về định vị và phát triển bản thân của Stephen Covey: “Thứ nhất là làm đúng thế mạnh của mình. Thứ hai là làm đúng đam mê của mình. Thứ ba là điểm mạnh và đam mê phải giải quyết được một nhu cầu ngắn hạn và dài hạn cho xã hội. Thứ tư là đúng đắn với đạo đức, luật pháp và văn hóa, xã hội”.

Trân trọng cảm ơn ông!