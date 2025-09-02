Các khối diễu binh, diễu hành trong vòng tay nhân dân

TPO - Tiếng vỗ tay không ngớt chào đón những bước quân hành trên đường phố Hà Nội. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là niềm tự hào về những người đã và đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, các khối chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, trong niềm hân hoan, chào đón của người dân, trong tiếng reo hò đầy cảm xúc.



Các khối đi qua Quảng trường Cách mạng Tháng 8

Các phương tiện, khí tài quân sự đi qua khu vực đường Điện Biên Phủ, Trần Phú



Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên không ngớt của người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành, tạo nên một khoảnh khắc xúc động, đầy tự hào.

Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên chào đón những bước quân hành trên đường phố, cũng là lời tri ân gửi đến những người đã và đang giữ gìn hòa bình cho đất nước.

Hàng nghìn người hò reo chào đón các chiến sĩ trên đường Văn Cao - Liễu Giai

Các khối diễu binh đi trong vòng tay nhân dân