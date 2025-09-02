Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Các khối diễu binh, diễu hành trong vòng tay nhân dân

Nhóm phóng viên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếng vỗ tay không ngớt chào đón những bước quân hành trên đường phố Hà Nội. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là niềm tự hào về những người đã và đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, các khối chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, trong niềm hân hoan, chào đón của người dân, trong tiếng reo hò đầy cảm xúc.

gen-h-9-9216.jpg
Các khối đi qua Quảng trường Cách mạng Tháng 8
gen-h-5.jpg
gen-h-6.jpg
gen-h-7.jpg
gen-h-8.jpg
gen-h-2.jpg

Các phương tiện, khí tài quân sự đi qua khu vực đường Điện Biên Phủ, Trần Phú

88278b26362cbd72e43d.jpg
1b6501afbca537fb6eb4.jpg
8e3839ac84a60ff856b7.jpg
d4d808fdb5f73ea967e6.jpg
f25fead241d8ca8693c9.jpg
2174465227216077966.jpg
1763946842486067826.jpg
d5518bbd20b7abe9f2a6.jpg
87e70c75a77f2c21756e.jpg
51e297133c19b747ee08.jpg

Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên không ngớt của người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành, tạo nên một khoảnh khắc xúc động, đầy tự hào.

9f9ed897b5823edc6793.jpg
2961925315541224000.jpg
ac8d779305868ed8d797.jpg
f916ed91988413da4a95.jpg
gen-h-12-804-6953.jpg
gen-h-13-6478-7544.jpg

Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên chào đón những bước quân hành trên đường phố, cũng là lời tri ân gửi đến những người đã và đang giữ gìn hòa bình cho đất nước.

giaoluu29-04.jpg
Hàng nghìn người hò reo chào đón các chiến sĩ trên đường Văn Cao - Liễu Giai
giaoluu29-01.jpg
giaoluu29-10.jpg
Các khối diễu binh đi trong vòng tay nhân dân
tp-giaoluu29-08.jpg
giaoluu29-14.jpg
tp-giaoluu29-13.jpg
tp-giaoluu29-06.jpg
tp-giaoluu29-07.jpg
Chiến sĩ bắt tay, "thả tim" với người dân trong không khí thắm tình quân dân trên đường Văn Cao.
giaoluu29-15.jpg
Nhóm phóng viên
#Lễ diễu binh 2/9 #Quảng trường Ba Đình #Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh #Chương trình lễ hội 2/9 #Hòa bình đất nước #Tiếng vỗ tay chào đón quân đội #Quảng trường Cách mạng Tháng 8 #nhiệm vụ A80 #tình quân dân thắm thiết #quân hành trên đường phố

Cùng chuyên mục