Cà Mau xem xét giữ mức tiền hỗ trợ cho 2.000 nhân viên y tế ấp, khóm

TPO - UBND tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.000 nhân viên y tế ấp, khóm sau hợp nhất tỉnh. Tỉnh đề xuất giữ nguyên mức chi hỗ trợ bằng 0,3 - 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng tuỳ địa bàn, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ trong năm hơn 18 tỷ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau vừa trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho nhân viên y tế ấp, khóm trên địa bàn.

Thời điểm dịch COVID-19, lực lượng y tế khóm, ấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.

Trước hợp nhất, tỉnh Cà Mau cũ có 1.082 nhân viên y tế ấp, khóm và tỉnh Bạc Liêu cũ có 1.003 nhân viên y tế ấp, cả 2 tỉnh đều chi hỗ trợ bằng 0,3 - 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Hiện, sau hợp nhất tỉnh tổng số nhân viên y tế ấp, khóm của tỉnh Cà Mau hơn 2.000 người. Để đảm bảo tính thống nhất, UBND tỉnh Cà Mau trình HĐND tỉnh đề xuất giải pháp giữ nguyên mức chi hỗ trợ cho nhân viên y tế ấp, khóm (bằng 0,5 và 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng).

Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng áp dụng với nhân viên y tế ấp thuộc các xã khu vực III; xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; ấp đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng và 0,3 lần lương cơ sở với các địa bàn còn lại.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mức chi hỗ trợ này phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, mức hỗ trợ tăng theo khi điều chỉnh mức lương cơ sở, đảm bảo chi phí trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân tuyến cơ sở.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ trong năm hơn 18 tỷ đồng.